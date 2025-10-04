G4Media.ro
Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după…

ostatici israelieni hamas gaza
sursa foto: Captură video

Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste

Israelul a declarat sâmbătă că se pregăteşte pentru eliberarea rapidă a ostaticilor deţinuţi de Hamas, în urma răspunsului pozitiv al mişcării islamiste palestiniene la planul de pace pentru Gaza al preşedintelui Donald Trump, relatează AFP, citată de Agerpres.

„În urma răspunsului Hamas, Israelul se pregăteşte pentru implementarea imediată a primei etape a planului Trump pentru eliberarea tuturor ostaticilor”, a indicat biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu într-un comunicat.

Donald Trump a declarat vineri că mişcarea islamistă Hamas este „pregătită pentru o pace durabilă”, după ce a răspuns la planul său de pace pentru Gaza şi i-a cerut aliatului său israelian să înceteze bombardamentele.

„Pe baza comunicatului recent emis de Hamas, cred că sunt pregătiţi pentru o PACE durabilă. Israelul trebuie să înceteze imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii rapid şi în siguranţă”, a scris preşedintele SUA într-un mesaj pe platforma sa Truth Social.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, soldat cu circa 1.200 de morţi, a declanşat războiul în care Israelul a desfăşurat o ofensivă devastatoare şi bombardamente puternice împotriva micii enclave palestiniene, unde zeci de mii de civili au fost ucişi.

La sfârşitul lunii august, ONU a declarat oficial stare de foamete în Fâşia Gaza, după ce experţii organizaţiei au avertizat că aproximativ o jumătate de milion de oameni se află acolo într-o situaţie umanitară „catastrofală” în urma ofensivei militare israeliene.

