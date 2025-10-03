Fotojurnalistul francez Antoni Lallican a fost ucis într-un atac cu drone în Donbas / Mesajul preşedintelui Macron

Antoni Lallican, un fotoreporter francez, a fost ucis vineri în Ucraina, a aflat Le Figaro din surse concordante. El ar fi fost ucis într-un atac cu drone FPV lângă Kostiantînivka, un oraş industrial din regiunea Doneţk, în Donbas, transmite News.ro.

Antoni Lallican era fotojurnalist din 2019 la studioul Hans Lucas, care colaborează cu numeroase mass-media franceze şi internaţionale, printre care Le Figaro. El realizase numeroase reportaje în Ucraina în contextul războiului cu Rusia, de la Kiev la Bahmut. De asemenea, s-a deplasat în Liban, în Nagorno-Karabah şi în Siria lui Bashar al-Assad.

Federaţia Europeană a Jurnaliştilor a transmis „condoleanţe” familiei fotoreporterului, afirmând că acesta este primul jurnalist ucis de o dronă în Ucraina.

Preşedintele francez a publicat, la rândul său, un mesaj pe X pentru a-i aduce un omagiu lui Antoni Lallican, ucis în timp ce acoperea războiul dintre Rusia şi Ucraina. Armata Moscovei ar fi la originea acestei crime, potrivit preşedintelui francez. „Camaradul nostru, fotojurnalistul Antoni Lallican, însoţea armata ucraineană pe frontul de rezistenţă. Am aflat cu profundă tristeţe de moartea sa, în urma unui atac cu drone ruseşti”, a scris el.

Şeful statului a transmis „condoleanţe pline de emoţie” familiei sale, precum şi „tuturor colegilor săi care, cu riscul vieţii, ne informează şi documentează realitatea războiului”.