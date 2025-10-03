G4Media.ro
Ucraina a rupt relaţiile diplomatice cu Nicaragua pentru că a recunoscut „suveranitatea”…

Ucraina a rupt relaţiile diplomatice cu Nicaragua pentru că a recunoscut „suveranitatea” Rusiei asupra a cinci regiuni ucrainene

Ucraina a anunţat că a rupt relaţiile diplomatice cu Nicaragua, pe care a acuzat-o că a recunoscut „suveranitatea” Rusiei asupra a cinci regiuni ucrainene ocupate de Moscova, relatează vineri agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Ucraina a rupt oficial relaţiile diplomatice cu Republica Nicaragua”, a declarat joi ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, pe reţeaua socială X.

„Această decizie vine ca răspuns la recunoaşterea de către Nicaragua a aşa-numitei „suveranităţi” a Rusiei asupra teritoriilor ucrainene ocupate temporar în regiunile Doneţk, Lugansk, Zaporojie, Herson şi Crimeea”, a explicat el.

Nicaragua, principalul aliat al Rusiei şi Chinei în America Centrală, a semnat în septembrie acorduri comerciale cu aceste cinci regiuni ucrainene revendicate de Federaţia Rusă.

Aceste acorduri, care prevăd exportul de produse alimentare şi agricole către aceste regiuni, au fost semnate la Moscova de Laureano Ortega Murillo, fiul preşedintelui din Nicaragua, Daniel Ortega, aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin.

Conform declaraţiei ministrului Sibiga pe X, decizia Nicaragua constituie „o încercare deliberată de a submina suveranitatea şi integritatea teritorială” a Ucrainei.

Şeful diplomaţiei ucrainene a denunţat, de asemenea, o „încălcare gravă a Constituţiei Ucrainei, a Cartei Naţiunilor Unite şi a regulilor şi principiilor fundamentale ale dreptului internaţional”.

„Nicaragua a devenit complice la crima de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei”, a adăugat Sibiga.

