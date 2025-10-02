G4Media.ro
UPDATE Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF /…

Klaus Iohannis
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

UPDATE Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF / Casa îi va fi scoasă la licitație, spre vânzare / Iohannis ar urma să fie dat în judecată de Statul român pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea imobilului

Anchete2 Oct • 32.000 vizualizări 5 comentarii

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF, conform surselor G4Media și Economedia din instituție: Una din casele fostului președinte va fi scoasă la licitație, spre vânzare.

De asemenea, Iohannis ar urma să fie dat în judecată de Statul român pentru recuperarea banilor obținuți din închirierea imobilului. Casa fostului președinte ar fi fost luată cu proces verbal conform informațiilor reporterilor.

  • UPDATE 3 octombrie, Ora 11:00 ANAF a transmis, printr-un comunicat de presă de vineri, că a preluat imobilul deținut de fostul președinte schimbând yala acestuia pentru că nu a vrut să participe la predarea spațiului. Detalii, aici. 

G4Media a arătat în 14 august cum ANAF l-a notificat pe fostul președinte Klaus Iohannis să plătească suma de 4,7 milioane de lei încasată din închirierea unui spațiu comercial în Sibiu, situat pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29.

Spațiul comercial din Bălcescu 29 a aparținut familiei prezidențiale în perioada 1999 – 2016 și i-a adus venituri de peste 260.000 de euro din chiria către Raiffeisen Bank. Cu acești bani – a punctat riseproject.ro – președintele a cumpărat alte 3 case, ”căsuțe” cum le-a numit într-un interviu, care, de asemenea, îi aduc venituri din chirii.

În noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a decis că imobilul a fost deținut nelegal de soții Iohannis, iar în aprilie 2016, titlul de proprietate al familiei a fost radiat din cartea funciară.

Ulterior, a urmat o dispută juridică pentru ca statul român să își poată înscrie dreptul de proprietate asupra imobilului, în urma unor dispute privind moștenirea.

În discuție erau două imobile din Sibiu situate la adresele Gheorghe Magheru 35 și Nicolae Bălcescu 29.

Potrivit istoricului moștenirii reconstituit de riseproject.ro și Centrul de Investigații Media (CIM), cele două imobile au aparținut soților Eliseu și Maria Ghenea (fostă Baștea). Imobilele au fost naționalizate în anii ’60 de regimul comunist.

După Revoluție, în anii ’90, apare un prezumtiv moștenitor, Ioan Baștea, un strănepot al Mariei Ghenea (fostă Baștea). În 1999, acesta obține o hotărâre judecătorească prin care se revocă naționalizarea dispusă de statul comunist în anii ’60.

„La 1 iunie 1999, soții Iohannis merg la notarul Radu Gabriel Bucșă. Klaus Iohannis, pe atunci inspector la Inspectoratul școlar Sibiu, avea în buzunar o procură de reprezentare a lui Ioan Baștea”, notează jurnaliștii riseproject.ro într-o investigație de presă din 2015.

Prin succesiunea perfectată de notar, Ioan Baștea devine proprietarul imobilului din Nicolae Bălcescu 29, iar același Ioan Baștea, de data asta împreună cu Georgeta Lăzurcă și fiica acesteia, Carmen Iohannis, soția actualului președinte, devin proprietari ai imobilului din Gheorghe Magheru 35.

În aceeași zi, Ioan Baștea vinde, cu doar 3.200 de dolari, jumătate din imobilul din Nicolae Bălcescu către soții Klaus și Carmen Iohannis.

„Așa ajunge familia Iohannis proprietar pe jumătate din spațiul comercial care, în următorii 17 ani, i-a adus aproape 1,3 milioane de lei, în jur de 260.000 de euro, la cursul actual”, scriau jurnaliștii de la riseproject.ro.

5 comentarii

  1. Oribil, gretos ! Iti versi matele, nu alta ! Pe atunci -adica acum 10 ani- o gramada de jurnalisti si tembeliziuni aparent ostile Nelocuitului, nu au fost capabile sa ne arate magaria asta atat de prosteasca ca nu-ti vine sa crezi ca cu o asa ”inginerie”de doi lei a putut pacali statul, jurnalistii si pe cei mai multi dintre noi ! Cum sa nu fi avut obiectivul in toti acesti zece ani sa dezactiveze cu mana altora, orice forma de anti-coruptie , adica ce vedem azi ? Este singurul obiectiv pe care l-a atins evident, cu asistenta gloatei Lui de stransura ! Asa a realizat”stabilitatea”aliantei : garantand imunitatea la coruptie pentru sine si pentru Ei … Numai pentru ca l-au tolerat gloata lui ar trebui sa ramana o doar o pagina neagra de istorie recenta si o dezonoare continua pentru fiecare dintre noi…

    • Gloata inca crede ca gurul magic este solutia… cel mai probabil s-a scris prim 2-3 locuri si la vremea aia, da cum cititul nu ii hobby-ul principal la majoritatea concitadinilor a dus la lupta dintre trantor si idioata, care la cat de habarnista si plouata in gura ii, inca cred ca mai bine ca o iesit marele nesimtit din nou, ca dancila de era la butoane, era controlata si isi bateau joc in ultimul hal pesedeaua de avea si presedentia pe langa parlament… nu ca ar fi fost departe…

  2. Fost președinte „pas cu pas” ajunge un „desculț”. Nici sașii nu .ai sunt ce erau cândva.
    Măcar umilința asta sa o primească…și poate e doar începutul.

  3. Cât timp dosarele sunt prin instanțe, eu zic să nu ne grăbim cu concluziile. Savonea e de veghe pe metereze(recent, pe Dragnea l-a mai scăpat de un dosar). La fel și ccr-ul care l-a repus în drepturi pe Petrov.

  4. Sunt proceduri de durată,finalul lor îl vom vedea din păcate foarte târziu și nu știm cu ce rezultate . Tot ce putem să spunem acum este faptul că procedurile de executare ale soților Johannis abia au demarat.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.