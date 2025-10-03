O lebădă neagră, poreclită Terminator, a fost gonită dintr-un oraș din Marea Britanie după ce a încercat să înece lebedele albe

O lebădă neagră care s-a stabilit într-un oraș britanic a fost mutată după ce a încercat să înece câteva dintre lebedele albe locale, scrie UPI.

Cyril Bennis, paznic voluntar al lebedelor din orașul Stratford-upon-Avon, faimos ca locul de naștere al lui William Shakespeare, a declarat că localnicii au fost inițial încântați de prezența lebedei negre native din Australia în oraș.

Bennis a spus că lebăda s-a înțeles inițial cu lebedele albe, iar localnicii l-au poreclit Reggie.

„Toată lumea venea la Stratford să vadă lebăda neagră. Pe de o parte, a fost grozavă. Pe de altă parte, a provocat puțină nervozitate într-un fel, pentru că nu am vrut să se așeze și nu am vrut să se familiarizeze prea mult cu lebedele noastre”, a declarat el pentru The Independent.

Paznicul lebedelor l-a redenumit pe vizitator Domnul Terminator după ce a început să arate o altă latură. „Seara, avea o altă latură”, a declarat Bennis pentru CBC News. „Ascultați, a fost un coșmar. Un coșmar absolut oribil.”

El a spus că lebăda ataca lebedele masculi native și încerca să se împerecheze cu femelele.

„Violență, da. Încercarea de a le îneca”, a spus Bennis. „Destul de oribil, într-adevăr. Și este natural, știți. Aceste animale sunt animale sălbatice și nu sunt ornamente.”

Reprezentanții orașului au asigurat o nouă casă pentru lebădă la Centrul Dawlish Waterfowl din Devon, Anglia, unde va fi printre alte lebede negre. Bennis a spus că domnul Terminator nu a renunțat fără luptă.

„Acest tip în particular nu a fost impresionat”, a spus Bennis. „Am reușit să-l scot din apă și a luptat cu înverșunare.”

El a spus că decizia de a muta lebăda nu a fost bine primită de fanii lui Reggie.

„Întrebarea este: «De ce? De ce? De ce, domnule? De ce faceți asta?»”, a spus el. „Voi fi cunoscut drept omul care a luat lebăda neagră.”

Bennis a spus că a învățat o lecție dificilă din această experiență.

„Ascultați, mi-am învățat lecția cu lebedele negre”, a spus el. „Mi-am învățat lecția despre faptul că odată ce vin, pleacă.”