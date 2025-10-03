G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O lebădă neagră, poreclită Terminator, a fost gonită dintr-un oraș din Marea…

lebada neagra
Sursa foto: pixabay.com

O lebădă neagră, poreclită Terminator, a fost gonită dintr-un oraș din Marea Britanie după ce a încercat să înece lebedele albe

Articole3 Oct 0 comentarii

O lebădă neagră care s-a stabilit într-un oraș britanic a fost mutată după ce a încercat să înece câteva dintre lebedele albe locale, scrie UPI.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cyril Bennis, paznic voluntar al lebedelor din orașul Stratford-upon-Avon, faimos ca locul de naștere al lui William Shakespeare, a declarat că localnicii au fost inițial încântați de prezența lebedei negre native din Australia în oraș.

Bennis a spus că lebăda s-a înțeles inițial cu lebedele albe, iar localnicii l-au poreclit Reggie.

„Toată lumea venea la Stratford să vadă lebăda neagră. Pe de o parte, a fost grozavă. Pe de altă parte, a provocat puțină nervozitate într-un fel, pentru că nu am vrut să se așeze și nu am vrut să se familiarizeze prea mult cu lebedele noastre”, a declarat el pentru The Independent.

Paznicul lebedelor l-a redenumit pe vizitator Domnul Terminator după ce a început să arate o altă latură. „Seara, avea o altă latură”, a declarat Bennis pentru CBC News. „Ascultați, a fost un coșmar. Un coșmar absolut oribil.”

El a spus că lebăda ataca lebedele masculi native și încerca să se împerecheze cu femelele.

„Violență, da. Încercarea de a le îneca”, a spus Bennis. „Destul de oribil, într-adevăr. Și este natural, știți. Aceste animale sunt animale sălbatice și nu sunt ornamente.”

Reprezentanții orașului au asigurat o nouă casă pentru lebădă la Centrul Dawlish Waterfowl din Devon, Anglia, unde va fi printre alte lebede negre. Bennis a spus că domnul Terminator nu a renunțat fără luptă.

„Acest tip în particular nu a fost impresionat”, a spus Bennis. „Am reușit să-l scot din apă și a luptat cu înverșunare.”

El a spus că decizia de a muta lebăda nu a fost bine primită de fanii lui Reggie.

„Întrebarea este: «De ce? De ce? De ce, domnule? De ce faceți asta?»”, a spus el. „Voi fi cunoscut drept omul care a luat lebăda neagră.”

Bennis a spus că a învățat o lecție dificilă din această experiență.

„Ascultați, mi-am învățat lecția cu lebedele negre”, a spus el. „Mi-am învățat lecția despre faptul că odată ce vin, pleacă.”

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nassim Taleb crede că prăbuşirea acțiunilor Nvidia este doar un indiciu cu privire la ce urmează

Articole, Auto-Tech28 Ian 2025
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.