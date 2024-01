New York extinde definiţia legală a violului pentru a include mai multe forme de contact sexual neconsensual / Legea actuală defineşte violul ca fiind ”penetrarea vaginală cu un penis”

New York îşi va extinde definiţia legală a violului pentru a include diverse forme de contact sexual neconsensual, conform unui proiect de lege promulgat marţi de guvernatoarea Kathy Hochul, potrivit The Associated Press, transmite News.ro.

Actuala definiţie limitată a statului a fost un factor în cazul de abuz sexual şi defăimare a scriitoarei E. Jean Carroll împotriva fostului preşedinte Donald Trump.

Juriul din procesul civil federal a respins în luna mai a anului trecut afirmaţia scriitoarei potrivit căreia Trump ar fi violat-o în anii 1990, găsindu-l în schimb pe fostul preşedinte responsabil pentru un grad mai mic de abuz sexual.

Legea actuală defineşte violul ca fiind ”penetrarea vaginală cu un penis”. Noua lege lărgeşte definiţia pentru a include contactul sexual anal, oral şi vaginal neconsensual.

Subliniind cazul lui Carroll în cadrul unei ceremonii de semnare a proiectului de lege în Albany, guvernatorul democrat a declarat că noua definiţie va face mai uşor pentru victimele violului să înainteze cazuri pentru a urmări în justiţie autorii. Legea se va aplica în cazul agresiunilor sexuale comise la 1 septembrie sau după această dată.

„Problema este că violul este foarte dificil de urmărit penal”, a spus Hochul. „Tehnicile fizice îi derutează pe juraţi şi umilesc supravieţuitoarele şi creează o zonă gri legală pe care inculpaţii o exploatează”, a adăugat.

În cazul lui Carroll împotriva lui Trump, care a pornit de la o întâlnire într-un magazin de lux din Manhattan, judecătorul a declarat ulterior că decizia juriului s-a bazat pe „sensul restrâns şi tehnic” al violului în dreptul penal din New York şi că, în analiza sa, verdictul nu a însemnat că Carroll „nu a reuşit să dovedească faptul că domnul Trump a «violat-o» aşa cum mulţi oameni înţeleg în mod obişnuit cuvântul «viol»”.

În timp ce diverse state definesc violul în moduri diferite, fiecare stat incriminează contactul sexual oral, anal şi vaginal care nu este consimţit, potrivit lui Sandi Johnson, consilier principal de politică legislativă la Rape, Abuse, & Incest National Network.

Înainte de noua sa lege, New York definea penetrarea vaginului sau a altor orificii corporale cu orice altceva în afară de un penis drept „abuz sexual” şi nu „viol”.

Multe alte state continuă să plaseze contactul sexual oral sau anal nedorit într-o altă categorie decât violul.

Johnson a declarat că noile orientări din New York validează ceea ce li s-a întâmplat supravieţuitorilor. A numi un act sexual criminal altfel decât viol „într-un fel îl igienizează”, a spus ea.

La semnarea proiectului de lege de marţi, senatorul de stat Brad Hoylman-Sigal, care a sponsorizat legislaţia, a declarat că noile modificări vor facilita, de asemenea, ca membrii comunităţii LGBTQ să tragă la răspundere autorii de infracţiuni sexuale.

„Nu putem permite ca legile noastre să ignore realitatea pe care au trăit-o atât de mulţi newyorkezi, în special newyorkezii LGBTQ, printre alţii”, a spus democratul.

„Înainte de ziua de astăzi, multe dintre aceste agresiuni nu ar fi putut fi clasificate drept viol în statul New York”, a spus el.