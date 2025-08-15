Prim ministrul Israelului Benjamin Netanyahu a pierdut controlul asupra extremiștilor din coaliția sa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

În momentul în care armata israeliană (IDF) se pregătește să dea asaltul asupra Gaza City pentru a neutraliza focarul de rezistență Hamas, premierul Netanyahu și-a pierdut majoritatea în parlamentul unicameral al țării Knesset, cu extremiștii de dreapta supralicitând utilizarea forței împotriva Hamas și ocuparea teritoriilor palestiniene, iar ultra-ortodocșii opunându-se mobilizării studenților de la Yeșive (seminare religioase).

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Cea mai recentă mișcare aparține ministrului finanțelor, Bezalel Smotrich, liderul Partidului Sionist Religios (extrema dreaptă) care a anunțat că va aproba construirea a 3.000 de locuințe pentru coloniști în zona numită E1 din teritoriul palestinian Cisiordania sau Iudeea și Samaria cum îl numesc numeroși evrei. Anunțând decizia sa, Smotrich a spus miercuri „Aprobarea planurilor de construcție în E1 îngroapă ideea unui stat palestinian și continuă numeroasele măsuri pe care le luăm pe teren, ca parte a planului de suveranitate de facto pe care am început să îl implementăm odată cu înființarea guvernului”.

Proiectul a fost înghețat timp de decenii, în contextul opoziției vehemente din partea comunității internaționale, care se teme că noua așezare ar împiedica înființarea unui stat palestinian contiguu și viabil, fiindcă zona E1 este situată între colonia Maale Adumim și Ierusalimul de est și colonizarea ei cu evrei ar împiedică formarea unui stat palestinian contiguu în Cisiordania/Iudeea și Samaria.

Smotrich susține că are sprijinul premierului Netanyahu, dar acesta nu a făcut nicio declarație în acest sens, iar anunțul ministrul de finanțe, care are și responsabilități pe linia apărării în teritoriile palestiniene ocupate a declanșat proteste internaționale. Până și președintele Congresului Mondial Evreiesc, Ronald Lauder, un puternic sprijinitor al statului Israel a criticat vehement inițiativa extremiștilor de dreapta din cabinetul Netanayahu.

„Apelurile provocatoare ale ministrului de finanțe Bezalel Smotrich de a „îngropa ideea unui stat palestinian” sunt total nepotrivite pentru un reprezentant al statului Israel. Smotrich și partenerul său, ministrul securității naționale Itamar Ben Gvir, au făcut în repetate rânduri declarații care prejudiciază grav Israelul, precum și securitatea poporului evreu. Acest lucru trebuie să înceteze. Acești oameni nu reprezintă sentimentele majorității evreilor din întreaga lume, care îi consideră pe cei doi ca fiind extremiști, nepotriviți pentru a ocupa funcții publice. Îl invit pe prim-ministru să clarifice faptul că aceste opinii nu sunt împărtășite de el sau de administrația sa.” a spus Lauder într-un comunicat emis joi.

Itamar Ben Gvir, menționat în declarația lui Lauder, este chiar mai extremist decât Smotrich. Joi el l-a vizitat în închisoare pe liderul palestinian Marwan Barghouti, condamnat în 2004 la cinci termene de închisoare pe viață pentru terorism. Într-un clip de 13 secunde difuzat pe internet Bn Gvir îi spune lui Barghouti „Nu vei câștiga. Cel care se pune cu poporul Israel, cel care ne va ucide copiii, cel care ne va ucide femeile, îl vom nimici”. În timp ce Barghouti încearcă să intervină, Ben Gvir adaugă: „Trebuie să știi asta, de-a lungul istoriei”.

Acțiunea lui Ben Gvir a fost condamnată de Autoritatea Palestiniană, prin vicepreședintele acesteia, Hussein al-Sheikh, care a descris-o ca fiind „epitomul terorismului psihologic, moral și fizic”.

Ben Gvir conduce un partid rasist, anti-palestinian, care la un moment dat milita pentru expulzarea tuturor arabilor din Israel, Iudeea, Samaria și Gaza, deși declarativ a renunțat la această intenție. El este un provocator constant, rugându-se pe Muntele Templului din Ierusalim, în apropierea moscheilor Al Aqsa și Domul Stâncii, ceea ce este considerat ofensator de către musulmani. La începutul anului el și-a retras partidul din guvern, acuzându-l pe premierul Netanyahu de lipsă de hotărâre în combaterea dură a Hamas în Gaza, după care a revenit.

Între timp, Smotrich a amenințat și el că va provoca alegeri anticipate, dacă IDF nu ocupă întreaga Fâșie Gaza, nu doar Gaza City, amenințare reluată și de deputatul său Zvi Sukkot.

Ultra-ortodocșii și serviciul militar

Amenințările din partea extremiștilor de dreapta sunt doar o parte a problemei premierului Netanyahu. Ambele partide ultra-ortodoxe SHAS (sefard/oriental) și Unitatea Torei (UTJ, așkenaz) au părăsit guvernul (UTJ și coaliția de guvernare) în semn de protest față de amendarea legii încorporării care prevede chemarea la efectuarea serviciului militar de către studenți la Yeshive, până acum scutiți.

În aceste zile, sute de studenți ultra-ortodocși protestează în fața închisorii unde sunt deținuți nouă colegi de-ai lor, arestați pentru refuzul ordinului de încorporare. Vara trecută, Curtea Supremă de la Ierusalim a decis la expirarea legii de scutire că studenții de la Yeshive trebuie să facă armata ca toți ceilalți cetățeni. În luna iulie au fost trimise 54.000 de ordine de încorporare studenților ultra-ortodocși, ceea ce a determinat pe unii rabini așkenazi și partidul UTJ să declare “război”. UTJ și majoritatea ultra-ortodocșilor așkenazi, cu origini în Europa Centrală și de Est, sunt non-sioniști, unii chiar anti-sioniști, considerând că statul Israel nu are legitimitate și poate fi reînființat doar la venirea lui Mesia, cel prorocit de Biblia Ebraică. Ultra-ortodocșii așkenazi sunt mai interesați de respectarea principiilor religioase iudaice, decât de ceea ce se întâmplă în Gaza sau în Cisiordania.

Deși este partid sionist (opus însă sionismului laic de origine europeană), SHAS susține protestul UTJ și s-a retras din guvern, chiar dacă nu din coaliție. Fostul șef rabin sferad al Israelului, Yitzhak Yosef, care are o mare autoritate în partidul SHAS, a declarat că dacă ultra-ortodocșii vor fi obligați să facă serviciul militar, atunci va trebui să emigreze în masă.

La această oră, premierul Netanyahu mai are sprijinul a 60 de deputați din cei 120 din Knesset, adică exact jumătate, în condițiile în care în opinia publică israeliană se manifestă o presiune tot mai mare pentru o încetare a focului în Gaza și eliberarea celor 50 de ostatici (vii și morți) care sunt încă deținuți de Hamas.

În mod normal, viitoarele alegeri la termen ar trebui să aibă loc în noiembrie 2026, dar nu este deloc sigur că actualul guvern va supraviețui până atunci. Iar opțiunile politice ale lui Netanyahu sunt din ce în ce mai limitate, cu extremiștii de dreapta și ultra-ortodocși din ce în ce mai vehemenți în revendicările lor maximaliste.