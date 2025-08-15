Gloria Bistriţa – Szombathelyi, scor 40-29, în primul meci de la Turneul „Poarta Transilvaniei”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Echipa Gloria Bistriţa a câştigat, vineri, primul meci al Turneului ”Poarta Transilvaniei”, pe care îl găzduieşte. Gloria a învins formaţia ungară Szombathelyi Kezilabda, scor 40-29 (18-15), relatează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În a doua partidă a zilei se duelează Minaur Baia Mare – MKS Lublin.

Turneul se dispută în sistem Final Four, astfel că sâmbătă va avea loc finala mică între învinse (ora 16.00), iar finala mare între învingătoarele din prima zi (18.00), urmate de festivitatea de premiere.

Anterior, Gloria Bistriţa a mai disputat cinci partide amicale: 28-28 cu Minaur Baia Mare, 28-25 cu Szombathelyi, 34-27 cu Thüringer HC, 36-25 cu DHK Banik Most şi 36-27 cu KPR Gminy Kobierzyce.

Primele meciuri oficiale pentru Gloria Bistriţa vor avea loc chiar în propria sală, la Supercupa României, programată în 23-24 august. Gloria va juca în semifinale cu Corona Braşov.

În stagiunea 2025-2026, Gloria va evolua şi în grupa A din Liga Campionilor, din care mai fac parte echipele Storhamar Handball Elite (Norvegia), Metz Handball (Franţa), Györi Audi ETO KC (Ungaria), Borussia Dortmund (Germania), Team Esbjerg (Danemarca), Buducnost (Muntenegru), DVSC Debrecen (Ungaria).