VIDEO Mai multe persoane rănite după ce s-au tras focuri de armă în Time Square, în New York
Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect a fost reţinut. Imaginile publicate pe reţelele de socializare arată oameni fugind de la faţa locului după ce au auzit focuri de armă.
Poliţia oraşului a declarat pentru New York Post că cele trei victime sunt o femeie de 18 ani şi doi bărbaţi în vârstă de 19 şi 65 de ani. Acestea ar fi fost împuşcate în gât şi în picioare.
Atacatorul, un tânăr în vârstă de 17 ani, a fost arestat.
🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting
Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.
For licensing email [email protected] pic.twitter.com/gyrnLWlUvh
— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 9, 2025
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Bărbatul suspectat că a împuşcat patru persoane într-un bar din Montana a fost capturat, după un amplu efort al ofiţerilor de poliţie din întregul stat / Avea pregătire militară, era pasionat de vânătoare şi avea mai multe arme în casă
China ar putea depăşi SUA, devenind cel mai mare partener comercial al Germaniei, după introducerea taxelor vamale de către administrația Trump
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.