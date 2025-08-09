VIDEO Mai multe persoane rănite după ce s-au tras focuri de armă în Time Square, în New York

Un schimb de focuri a avut loc sâmbătă în New York City, în zona turistică populară Time Square. Poliţia a fost chemată la intersecţia dintre West 44th Street şi 7th Avenue, în Manhattan, la scurt timp după ora locală 1:00, transmite News.ro.

Potrivit mai multor relatări media, trei persoane au fost rănite şi un suspect a fost reţinut. Imaginile publicate pe reţelele de socializare arată oameni fugind de la faţa locului după ce au auzit focuri de armă.

Poliţia oraşului a declarat pentru New York Post că cele trei victime sunt o femeie de 18 ani şi doi bărbaţi în vârstă de 19 şi 65 de ani. Acestea ar fi fost împuşcate în gât şi în picioare.

Atacatorul, un tânăr în vârstă de 17 ani, a fost arestat.