G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Stareţul Mănăstirii Putna din Suceava cere credincioşilor să se roage pentru românii…

Sursa foto: Inquam Photos / Casian Mitu

Stareţul Mănăstirii Putna din Suceava cere credincioşilor să se roage pentru românii din Cernăuţi, care „trăiesc vremuri dificile”

Articole15 Aug 0 comentarii

Stareţul Mănăstiri Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Adormirii Maicii Domnului să se roage pentru românii din regiunea Cernăuţi, care „trăiesc vremuri dificile”, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

El a transmis un mesaj de unitate cu românii din Ucraina, subliniind că, „dacă vom ţine la unitate, vom birui ispitele şi încercările vremurilor”.

„Acolo sunt vremuri dificile. Să îi purtăm în rugăciunile noastre! Datori suntem. Sunt ai noştri fraţi de peste un gard de sârmă, impus în 1941, în 23 august. (…) Ţinem la unitate şi acesta este mesajul Putnei şi al Maicii Domnului şi al Înalt Prea Sfinţitului Calinic, să ţinem la unitate. În unitate este puterea şi, dacă vom ţine la unitate, vom birui ispitele şi încercările vremurilor”, a afirmat stareţul Mănăstirii Putna.

La hramul Mănăstiri Putna au participat, de asemenea, peste zece preoţi români din regiunea Cernăuţi, printre care şi protopopul de Storojîneţ (regiunea Cernăuţi), preotul Vasile Covalciuc. De asemenea, la eveniment a participat şi consulul general al României la Cernăuţi, Irina Loredana Stănculescu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.