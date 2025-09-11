New York comemorează 11 septembrie, pe fondul campaniei electorale

New York comemorează joi atentatele din 11 septembrie 2001, un eveniment marcat anul acesta de campania care opune mai mulţi democraţi pentru funcţia de primar, transmite News.ro.

La Ground Zero, unde se aflau turnurile gemene ale World Trade Center, rudele celor aproximativ 3.000 de victime ale tragediei vor participa la lunga ceremonie de citire a numelor tuturor celor decedaţi, aşa cum se întâmplă de acum înainte la fiecare comemorare.

La apusul soarelui, două fascicule de lumină se vor ridica spre cer pentru a simboliza turnurile gemene, iluminând sudul Manhattanului până în zori. Concerte gratuite vor avea loc în diverse spaţii publice ale oraşului, ceremonii în cazărmi de pompieri – 39 dintre ei şi-au pierdut viaţa într-un an din cauza bolilor legate de tragedie.

Donald Trump nu are în plan să participe la ceremonii, dar va fi prezent seara la New York, la un meci de baseball la Yankee Stadium. Vicepreşedintele JD Vance se va deplasa la Ground Zero.

Nu se ştie însă dacă diferiţii candidaţi la primăria New York-ului se vor întâlni, pentru o pauză în campania electorală foarte acerbă pe care o duc.

În cadrul unui eveniment organizat în apropierea locului atentatelor, fostul guvernator democrat Andrew Cuomo, care candidează ca independent, l-a asociat pe principalul său rival, Zohran Mamdani – care este susţinut de partidul lor – cu Hasan Piker care a declarat în 2019 că „Statele Unite au meritat 11 septembrie”.

Primarul Adams în mare dificultate

Conform sondajelor, tânărul ales în consiliul municipal din New York, musulman în vârstă de 33 de ani provenind dintr-o familie indo-americană şi „socialist” declarat, a petrecut în aprilie trei ore discutând în direct cu influencerul cu 3 milioane de followeri pe Twitch.

Nu contează că Hasan Piker şi-a retras afirmaţia din 2019 şi şi-a exprimat regretul pentru cuvintele sale: pentru echipa Cuomo, această apropiere este o „ruşine” şi constituie dovada că „Mamdani nu merită să fie primar”, potrivit unei susţinătoare a fostului guvernator în vârstă de 67 de ani, prezentă alături de acesta în timpul evenimentului.

„Andrew Cuomo ştie exact ce face. El ţine o conferinţă de presă pentru a sugera că Zohran Mamdani – care este pe cale să devină primul primar musulman al New York-ului – a susţinut într-un fel sau altul atentatele din 11 septembrie. Este infam, este periculos şi este deliberat”, a reacţionat echipa de campanie a tânărului candidat.

Până în prezent, atacurile împotriva lui Zohran Mamdani nu i-au afectat poziţia în sondaje: 46% intenţii de vot, faţă de 24% pentru Andrew Cuomo şi 15% pentru republicanul Curtis Silwa, potrivit unui sondaj recent realizat de Universitatea Siena pentru New York Times.

Primarul în funcţie Eric Adams, un democrat acuzat de corupţie, se află acum într-o situaţie incertă, cu mai puţin de 10% din voturi.

Mai multe mass-media au relatat negocieri între el şi administraţia Trump pentru un eventual post în schimbul retragerii din cursă. Ceea ce el a negat până în prezent, dar care ar schimba în mod singular situaţia.

La 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ţinta a patru atentate sinucigaşe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, condusă de Osama bin Laden.

La New York, două avioane de linie deturnate s-au prăbuşit intenţionat asupra turnurilor gemene ale World Trade Center, provocând prăbuşirea acestora în mai puţin de două ore şi moartea a mii de persoane.