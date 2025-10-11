Neamț: Polițiștii confiscă peste 5 kilograme de trufe negre rare, care ar putea valora mii de euro, găsite într-o mașină cu câini specializați

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţiştii din judeţul Neamţ au oprit în trafic, pe DN 15, o maşină în care erau mai multe persoane şi câini specializaţi în recoltarea de trufe. La controlul autoturismului, agenţii au găsit peste 5 kilograme de trufe negre, care au fost confiscate, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”La data de 10 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Politie Rurală Crăcăoani au acţionat pentru prevenirea delictelor silvice, transportul, comercializarea şi deţinerea materialelor lemnoase şi nelemnoase. Pe timpul desfăşurării acţiunii, poliţiştii au depistat, pe DN15, în localitatea Bălţăteşti, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Valea Ursului, în care se aflau mai multe persoane şi 5 câini specializaţi în recoltarea de trufe”, a transmis, sâmbătă, Poliţia judeţeană Neamţ.

În maşină poliţiştii au găsită şi cantitatea 5.054 grame trufe negre, pentru care cei din vehicul nu aveau documente legale. Întreaga cantitate a fost confiscată şi predată specialiştilor din cadrul Ocolului Silvic Văratec.

Persoanele din maşină au fost sancţionate contravenţional cu amenzi în valoare de 13.000 de lei.

Trufele negre se recoltează în cantități foarte mici, chiar și în zonele unde cresc în mod natural, iar găsirea lor necesită ajutorul câinilor sau porcilor special antrenați. Aceste ciuperci sunt extrem de apreciate în gastronomie pentru aroma lor intensă și au o cerere foarte mare pe piață. Din acest motiv, kilogramul de trufe negre poate ajunge să coste sute sau chiar mii de euro, în funcție de calitate și sezon.