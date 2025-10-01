G4Media.ro
Uniunea Europeană a confiscat anul trecut produse contrafăcute în valoare de 3,8…

Sursa foto: Poliția de frontieră

Uniunea Europeană a confiscat anul trecut produse contrafăcute în valoare de 3,8 miliarde euro

Autorităţile vamale şi de supraveghere a pieţei din UE au interceptat anul trecut 112 milioane de mărfuri contrafăcute, în valoare de 3,8 miliarde euro, a doua cea mai mare încărcătură înregistrată vreodată, potrivit unui raport al Comisiei Europene şi al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, publicat miercuri.

În pofida scăderii volumului total faţă de vârful din 2023 (152 de milioane), valoarea a crescut din cauza ţigaretelor electronice şi a dispozitivelor de vapat, precum şi a articolelor mai scumpe, cum ar fi software-ul şi produsele de lux.

Raportul avertizează că dezvoltarea comerţului electronic şi schimbările geopolitice exercită presiuni asupra sistemelor de aplicare a legii, subliniind necesitatea unor controale vamale consolidate şi a unei verificări mai stricte a proprietăţii intelectuale pentru a proteja consumatorii şi industriile UE de încălcările drepturilor de proprietate intelectuală.

Reforma vamală, prezentată de Comisie în 2023, va juca un rol esenţial în abordarea provocărilor actuale prin introducerea unei platforme de date vamale bazate pe date şi pe IA pentru a urmări lanţurile de aprovizionare în timp real şi a identifica expedierile cu risc ridicat, se arată în raportul Comisiei Europene.

