G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, recunoaşte cancelarul Merz şi…

emmanuel macron, friedrich merz
Sursa Foto: Facebook / Friedrich Merz

”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, recunoaşte cancelarul Merz şi vrea să coopereze cu ”prietenul” său Macron pentru a ieşi din ”slăbiciunea” şi ”dependenţa” faţă de America lui Trump

Articole4 Sep 0 comentarii

”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, recunoaşte cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu acordat revistei Paris Match în urma unei vizite la Fort de Brégançon, în care analizează poziţia europenilor faţă de Războiul rus din Ucraina, relatează Le Monde, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Este adevărat că, în ceea ce mă priveşte, am fost mereu sceptic. Dar şi eu ar fi trebuit să iau mai rapid măsura ameninţării, înainte de 2022 înaintea atacării Ucrainei, În 2014, când el (Vladimir Putin) a invadat Crimeea şi poate în 2008 când a atacat Georgia”, declară Merz.

”Să ne amintim amploarea istorică a ceea ce se întâmplă: atacând Ucraina, Putin a atacat a doua cea mai mare ţară de pe continent ca suprafaţă!”, exclamă el.

Merz a deplâns apoi faptul că europenii se confruntă de ani de zile cu acest ”regim autoritarist”, ”care nu mai respectă echilibrul” care exista anterior.

Referitor la legătura sa cu Statele Unite ale lui Donald Trump, Friedrich Merz se declară convins că ”muncind din greu pentru a deveni mai puternici”, este posibil ”să tratăm de la egal la egal cu americanii”.

El se declară pregătit să acţioneze împreună cu Emmanuel Macron, pe care-l numeşte ”prietenul” său, pentru a ieşi din ”slăbiciune” şi ”dependenţă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

De ce va rezista premierul Bolojan cel puțin până în primăvară? Risc minim să pice pe moțiunile de cenzură depuse de AUR 

Articole4 Sep • 2.576 vizualizări
1 comentariu

SUA va revoca statutul de protecţie temporară pentru migranţii venezueleni

Articole4 Sep • 34 vizualizări
0 comentarii

Trump îşi menţine angajamentul de a obţine un acord de pace între Rusia şi Ucraina (CBS News)

Articole4 Sep • 192 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.