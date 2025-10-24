Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată pentru a construi o nouă sală de bal

Aripă de Est a Casei Albe a fost demolată, iar echipele de construcții se concentrează acum pe îndepărtarea resturilor, a declarat un oficial al Casei Albe, citat de NBC.

Aproape toată Terasa de Est, coloanele care legau clădirea principală a Casei Albe de structura exterioară a Aripii de Est, a fost de asemenea demolată.

Terasa de Est găzduia cinematograful Casei Albe, care va fi reconstruit în cele din urmă, a declarat oficialul.

Oficialii administrației au declarat miercuri că lucrările de demolare pentru a pregăti terenul pentru sala de bal planificată de președintele Donald Trump vor fi finalizate „în câteva zile”.

Trump a declarat în iulie că sala de bal „nu va interfera cu clădirea actuală”, dar miercuri a spus că „după o analiză aprofundată realizată de unii dintre cei mai buni arhitecți din lume” s-a decis că ar fi mai bine să se înceapă de la zero.

„Pentru a face acest lucru în mod corespunzător, a trebuit să demolăm structura existentă”, a spus el.

Trump a mai declarat miercuri că proiectul va costa aproximativ 300 de milioane de dolari, mai mult decât estimarea inițială de 200 de milioane de dolari. Întreaga sumă va fi plătită de donatori, inclusiv de el, a spus el.

„Va fi probabil cea mai frumoasă sală de bal construită vreodată, iar noi o realizăm fără niciun cost pentru țară”, a spus Trump.

Întrebată joi despre creșterea costurilor, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus: „În orice proiect de construcție, apar modificări în timp, pe măsură ce se evaluează cum va arăta proiectul, și vom continua să vă ținem la curent cu toate aceste modificări”.

Ea a mai spus că demolarea este în conformitate cu îndrumările legale ale Casei Albe, care spun că este nevoie de aprobare doar pentru construcții noi, nu și pentru demolări.

În ceea ce privește cine plătește pentru noul proiect, Leavitt a spus: „Am publicat lista completă a donatorilor până în prezent”.

Comcast Corp., compania-mamă a NBCUniversal, a fost inclusă în lista principalilor donatori. Nu este clar cât au contribuit Comcast și alți donatori.

Leavitt a spus că suma cu care a contribuit Trump va fi făcută publică la un moment dat.

Aripă de Est, care a fost utilizată în mod obișnuit de prima doamnă și personalul ei, a fost construită în timpul președinției lui Franklin D. Roosevelt în 1942 și face parte din complexul mai larg al Casei Albe.

Leavitt a menționat că, de-a lungul anilor, Casa Albă a suferit renovări și extinderi majore, fapt reflectat și într-o secțiune despre istoria proprietății de pe site-ul web al Casei Albe.

Un oficial al Casei Albe a declarat miercuri pentru NBC News că „toate componentele istorice ale Aripii de Est, precum elementele din biroul original al primei doamne [Rosalynn] Carter, au fost conservate și depozitate sub supravegherea Reședinței Executive a Casei Albe și a Serviciului Parcurilor Naționale, cu sprijinul Asociației Istorice a Casei Albe. Există planuri pentru utilizarea lor în viitor”.