NATO nu consideră incursiunea dronelor în Polonia un atac (sursă din cadrul alianței)

Potrivit unei evaluări preliminare, incidentul din spațiul aerian polonez a fost o intruziune deliberată a dronelor rusești, a declarat o sursă din cadrul NATO pentru agenția Reuters, citată de BBC.

Potrivit sursei citate, între șase și zece drone au pătruns în spațiul aerian polonez.

Sursa a menționat că, pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, avioanele NATO au fost implicate în răspunsul la o potențială amenințare în spațiul aerian al unui aliat.

În plus, sursa susține că sistemele de apărare aeriană Patriot ale NATO nu au fost implicate în respingerea atacului, deși au detectat dronele cu ajutorul radarelor.

În același timp, NATO nu consideră invazia dronelor în Polonia un atac, a subliniat sursa citată.