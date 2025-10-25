O parte din bijuteriile care nu au fost furate de la Muzeul Luvru, cât și unele dintre cele mai valoroase piese, transferate la Banca Franţei

O parte din bijuteriile care nu au fost furate, precum şi unele dintre cele mai valoroase piese din Muzeul Luvru au fost transferate vineri dimineaţă la Banca Franţei, potrivit unei surse din Poliţie, care a confirmat o informaţie difuzată de RTL, relatează Le Figaro, citată de News.ro.

Operaţiunea, desfăşurată sub escortă motorizată, a mobilizat Compania de transferuri, escorte şi protecţie (COTEP), serviciu specializat al Direcţiei de ordine publică şi circulaţie (DOPC), pe distanţa de câteva sute de metri care leagă muzeul de Banca Franţei.

Această manevră discretă şi extrem de securizată a avut loc la cinci zile după spectaculosul jaf comis de un grup de patru infractori cu ajutorul unui camion cu platformă mobilă. În aşteptarea unei evaluări complete a sistemului de securitate al muzeului şi a concluziilor anchetei pentru „furt în grup organizat” şi „asociere în scopul comiterii unei infracţiuni”, autorităţile au optat pentru zero riscuri.

Colecţiile au fost depozitate în seiful principal al Băncii Franţei, un seif îngropat la 26 de metri sub pământ, unde se află deja aproape toate rezervele de aur ale Franţei, precum şi mai multe comori naţionale. Acest spaţiu ultra-securizat găzduieşte de mai mulţi ani preţioasele caiete ale lui Leonardo da Vinci, estimate la peste 600 de milioane de euro. O valoare incomparabilă cu prada colosală a jafului de la Luvru, evaluată la 88 de milioane de euro.