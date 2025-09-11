Monica Niculescu, eliminată în primul tur la Guadalajara, la dublu

Perechea Monica Niculescu/Camila Osorio (România/Columbia) a fost eliminată, noaptea trecută, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Guadalajara, transmite News.ro.

Niculescu şi colega sa au fost învinse de echipa Maria Kozyreva/Iryna Shymanovich (Rusia/Belarus), scor 6-2, 6-3. Meciul a durat o oră şi două minute.

Participarea în primul tur la dublu (faza optimilor) est recompensată cu 6.000 de dolari şi un punct.