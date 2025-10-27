Cazul cocorilor care cad din cer în Germania / Gâștele și rațele sălbatice au dezvoltat o anumită imunitate

La Berlin, e destul să privești în sus pentru a vedea cerul gri al provinciei Brandenburg, brăzdat de stoluri de păsări care se îndreaptă spre sud. În mare parte cocori. Doar că anul acesta, cocorii cad literalmente din cer: sute, iar acum mii, potrivit Rador Radio România.

Gripa aviară a lovit păsările migratoare din nordul Germaniei cu o virulență neobișnuită. La Brandenburg, în „paradisul macaralelor” lacurilor Linum din regiunea Ruppin, începând de săptămâna trecută au fost trimise echipe speciale pentru a colecta păsările moarte. Potrivit NABU (organizația germană pentru conservarea naturii), în ultimele zile lângă Linum staționau aproximativ 6.900 de cocori iar numărul ar putea ajunge la 20.000, deoarece păsările se opresc în această regiune plină de lacuri în drumul lor spre Franța și Spania.

Ministerul Mediului din Brandenburg estimează că au murit peste 1.000 de animale: suntem, spun ei, afectați de „o epidemie de faună sălbatică de o amploare fără precedent care afectează cocorii”. Gâștele și rațele sălbatice părând să fi dezvoltat o anumită imunitate. Primele cazuri au fost înregistrate pe 13 octombrie:, iar testele de laborator au confirmat că este vorba de gripă aviară. De atunci, aceasta a explodat.

Un grad ridicat de mortalitate în rândul cocorilor infectați cu virusul a fost înregistrată și în landurile Turingia, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania de Vest. Peste 100 de păsări moarte au fost recuperate săptămâna trecută din rezervorul Kelbra, la granița dintre Saxonia-Anhalt și Turingia, și alte zeci de păsări din Lacul Müritz (Mecklenburg-Pomerania de Vest).

Mai există apoi și un al doilea nivel de îngrijorare. În luna octmbrie, gripa aviară s-a răspândit rapid în rândul fermelor, fiind afectați în principal păsările de curte și curcanii. Prin urmare, Institutul Friedrich-Loeffler și-a ridicat evaluarea riscurilor: pentru ferme, riscul unei epidemii fiind considerat acum ridicat, în timp ce pentru păsările sălbatice a crescut de la moderat la ridicat.

Între timp, a început sacrificarea. În Brandenburg, potrivit televiziunii RBB, două ferme de păsări au fost testate pozitiv pentru virusul H5N1: o fermă de curcani din districtul Potsdam-Mittelmark și o fermă de rațe din Märkisch-Oderland. În total, au fost sacrificate peste 9.000 de păsări. Un alt caz suspect a fost raportat în Oberhavel. Situația este mai gravă în regiunea Mecklenburg-Vorpommern, unde virusul a fost detectat în două ferme de găini ouătoare, din Rügen și Greifswald, unde au fost sacrificate 55.000, și respectiv 93.000 de găini.

Fermele afectate trebuie să adopte măsuri stricte de siguranță: stabilirea unei zone de protecție de 3 km și a unei zone de supraveghere de 10 km; interzicerea animalelor să părăsească adăposturile; monitorizarea și raportarea obligatorie a tuturor păsărilor către autoritățile competente. Și așa mai departe. Deocamdată, a fost exclusă o „răspândire secundară” (de la fermă la fermă), dar se presupune că infecția va crește.

Sursa: IL CORRIERE DELLA SERA / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel