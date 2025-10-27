Un inginer constructor s-a reprofilat ca hornar, o ocupație tot mai rară /„Majoritatea coșurilor din comerț sunt pentru aerisire, nu pentru foc. Oamenii le cumpără că sunt mai ieftine„ / „Curățarea costă de la 150 lei. Seara, când intru în casă, mai am doar ochii și dinții albi”

Cu o mască medicală pe față, bărbatul împinge pe horn în sus o tijă la care adaugă mai multe segmente de câte un metru. Când peria de sârmă din vârf iese pe horn, o conectează la o bormașină. Antrenate de motor, lațele din fier se învârt șuierând ca firul unei mașini de tuns iarba. Bucăți din hornul înnegrit sar până în curte. Coșul rămâne ciuntit ca un bastion sub asediu, scrie Hunedoreanul.

E munca lui Răzvan Iancu, un fost inginer constructor care s-a reprofilat: e unul din puținii hornari din Oradea.

„În 2009 lucram la construcția Oradea Plaza. La o lună după accidentul în care s-a prăbușit plafonul construcției, m-am lăsat de inginerie. Eram îndrăgostit de Oradea dar, în plină criză, lumea se oprise în loc. Mi-am zis: «Când nu mai știi ce să faci, faci ce știi» și m-am apucat de asta”, povestește bărbatul.

„Majoritatea coșurilor din comerț sunt pentru aerisire, nu pentru foc. Oamenii le cumpără că sunt mai ieftine, după care dau vina pe ghinion că le-a ars casa”, explică Răzvan Iancu.

Meseriașul e șocat de ineficiența sobelor din Ardeal.

„Am copilărit în Dobrogea, unde pe o rază de 400 de kilometri nu sunt lemne. Acolo, sobele sunt făcute să ardă 2 ore niște uscături și să țină căldură toată ziua. Aici, unde cade pădurea pe oameni, sunt sobe mari și consumatoare, în care focul se aprinde în septembrie și arde până-n mai”.

ISU recomandă curățarea hornurilor cel puțin o dată la trei luni pe timpul iernii și verificarea lor înainte de sezonul rece. Coșurile trebuie să fie etanșe, izolate la trecerea prin acoperiș și prevăzute cu grătare metalice de protecție.

„Curățarea unui coș costă începând de la 150 lei. Trebuie să îmi acopăr cheltuielile cu motorina și detergentul. Seara, când intru în casă, mai am doar ochii și dinții albi…”