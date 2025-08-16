Modul în care Hamas a folosit un Mickey Mouse jihadist pentru a transforma copiii în teroriști

În timp ce copiii din Statele Unite au crescut cu emisiuni precum Mister Rogers’ Neighborhood, care îi învățau că sunt speciali așa cum sunt, copiii din Gaza urmăreau un șoarece numit Farfour – un personaj asemănător cu Mickey Mouse – strigând „Ucide! Ucide! Ucide!” în programul pentru copii Pionierii de mâine. Emisiunea a fost difuzată pe Al-Aqsa TV, afiliată Hamas, între 2007 și 2009.

Experții spun că programul a contribuit la cultivarea unei generații de combatanți extremiști. Farfour îi învăța pe copii să aspire la moarte ca martiri și la dominația lumii sub islam, arătându-le cum să arunce grenade și să tragă cu arme.

Show-ul era descris drept educativ, asemănător cu Sesame Street, dar în loc să promoveze valori pozitive, încuraja ura față de evrei și sprijinul pentru violență. Mulți dintre copiii care l-au urmărit au acum vârsta de a lupta.

Alte personaje din program transmiteau mesaje la fel de extreme. O albină numită Nahoul le spunea copiilor: „Vom elibera Al-Aqsa de murdăria evreilor criminali”, referindu-se la un oraș fictiv, iar Assoud, un iepure care l-a înlocuit pe Nahoul, promitea că va „termina cu evreii și îi va mânca”.

Saraa Barhoum, gazda de zece ani a programului, spunea că vrea să devină fie doctor, fie martir, și cânta cântece cu versuri precum „Lasă-ți farul să lumineze peste o mare de sânge”.

Mia Bloom, profesoară de comunicare și studii despre Orientul Mijlociu la Georgia State University, își amintește bine de Pionierii de mâine din cercetările ei despre tacticile teroriste.

„Este un flux constant de propagandă îngrozitoare, din care un copil aproape că nu poate ieși. Astfel, copiii cresc gândind că fiecare israelian trebuie ucis, pentru că fiecare israelian este rău și malefic”, a spus ea.

Disney, cunoscut pentru protejarea strictă a drepturilor sale de autor, era conștient de asemănarea lui Farfour cu Mickey Mouse, dar nu a reacționat. La finalul primului sezon, Farfour a fost „ucis” în emisiune de soldați israelieni după ce a refuzat să predea niște documente.

Nahoul a murit de boală, după ce Israelul i-ar fi refuzat tratamentul medical, iar Assoud a fost ucis într-un raid aerian israelian. Fiecare personaj a fost înlocuit cu altul care continua mesajele violente.

Emisiunea îi prezenta și pe copiii din studio cântând despre dorința de a muri ca martiri. Bloom a spus că Hamas a exploatat trauma copiilor – unii dintre ei pierduseră deja locuințe sau rude – pentru a controla narațiunea și a le canaliza furia împotriva Israelului. Mesaje similare apăreau și în manualele școlare, programele de știri și revistele din Gaza, unde evreii erau prezentați ca „porci” și „maimuțe”.

Pionierii de mâine este văzut de experți drept un exemplu extrem al felului în care Hamas a folosit mass-media pentru a transforma copiii în potențiali atacatori, cu consecințe care persistă și astăzi.