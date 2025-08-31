G4Media.ro
Modificări importante la vârful ierarhiei din Formula 1 după cursa spectaculoasă din…

Cursă de Formula 1 cu monoposturile McLaren aflate la conducere.
Cursă de Formula 1 / Sursa foto: captură video

Modificări importante la vârful ierarhiei din Formula 1 după cursa spectaculoasă din Olanda

31 Aug

Lando Norris a fost ghinionistul zilei în Marele Premiu de Formula 1 al Olandei, pilotul britanic fiind trădat de motor cu doar șapte tururi înainte de finalul cursei. Cum Oscar Piastri s-a impus fără emoții la Zandvoort, australianul s-a desprins în ierarhia piloților din Marele Circ.

Înainte de MP din Olanda între piloții McLaren erau doar 9 puncte. Piastri simțea presiunea din partea lui Norris, dar weekendul de la Zandvoort a fost până la urmă unul perfect pentru Oscar.

Norris a abandonat, iar acum avantajul lui Piastri s-a mărit la 34 de puncte, cu nouă etape înainte de finalul sezonului din Formula 1.

Mai mult decât atât, s-a strâns foarte mult și lupta pentru locul al doilea din ierarhia constructorilor.

Dacă McLaren este aproape sigură de câștigarea titlului pentru al doilea an consecutiv, lupta pentru locul doi se încinge.

Ferrari va pleca din Olanda fără vreun punct după ce Lewis Hamilton și Charles Leclerc au fost nevoiți să abandoneze.

Britanicul a lovit zidul și a distrus monopostul Ferrari, în timp ce monegascul a fost lovit de Kimi Antonelli (italianul a fost de altfel penalizat) și nu a putut încheia cursa.

Înainte de Marele Premiu din Olanda, Ferrari avea 24 de puncte față de Mercedes, a treia clasată.

După dezastrul consemnat de Scuderie la Zandvoort, diferența dintre cele două este acum de numai 12 puncte.

De asemenea, și RedBull a acumulat puncte importante după locul doi ocupat de Max Verstappen în cursa „de casă” de la Zandvoort.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Olanda

1 Oscar Pistri (McLaren) 309 puncte
2 Lando Norris (McLaren) 275
3 Max Verstappen (RedBull) 205
4 George Russell (Mercedes) 184
5 Charles Leclerc (Ferrari) 151
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 109
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 64
8 Alexander Albon (Williams) 64
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 37
11 Lance Stroll (Aston Martin) 32
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30
13 Esteban Ocon (Haas) 28
14 Pierre Gasly (Alpine) 20
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20
16 Oliver Bearman (Haas) 16
17 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16
18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 14
19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 584 puncte
2 Ferrari 260
3 Mercedes 248
4 RedBull Racing 214
5 Williams 80
6 Aston Martin 62
7 Racing Bulls 60
8 Kick Sauber 51
9 Haas 44
10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

