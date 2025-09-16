Moaştele Sf Grigorie Palama, aduse în pelerinaj la Iaşi cu prilejul Hramului Sf Parascheva

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama va fi adus de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, Grecia, în pelerinaj la Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, din Iaşi, cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor, preotul Lucian Apopei, a declarat, pentru AGERPRES, că racla cu moaştele Sfântului Grigorie Palama vor fi aşezate spre închinare alături de racla cu moaştele Sfintei Parascheva, considerată a fi Ocrotitoarea Moldovei, în baldachinul special amenajat din curtea Catedralei Mitropolitane.

Ca în fiecare an, pelerinajul la Catedrala Mitropolitană începe pe 8 octombrie, iar hramul Sfintei Cuvioase Parascheva este prăznuit pe 14 octombrie. Cu acest prilej, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din România şi din Sud-Estul Europei.

Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, s-a născut în Constantinopol în anul 1296 şi a rămas de mic orfan de tată. Mama lui s-a îngrijit de educaţia sa şi a fraţilor. El şi-a îndemnat mama şi fraţii să urmeze calea călugăriei cu toţii. Plecând în Muntele Athos împreună cu fraţii săi, toţi au învăţat mai întâi de la Sfântul Nicodim rânduiala obştii, după care Sfântul Grigorie s-a retras în pustie. Combătându-l pe ereticul Varlaam din Calabria, precum şi pe alţii, a fost numit episcop al Tesalonicului. După ce a arătat rătăcirile lui Mohamed şi a suferit mult din pricina turcilor, a murit în 14 noiembrie 1359.

În 1368 a fost canonizat la Sinodul din Constantinopol, pentru lupta dusă contra ereticilor şi pentru teologia sa profundă. Întreaga familie Palama a fost canonizată. Aceasta îi cuprinde pe: Sfântul Constanţiu (tatăl), Sfânta Kalloni (mama), Sfântul Grigorie şi fraţii lui: Sfântul Teodosie şi Sfântul Macarie, precum şi Sfintele sale surori: Epiharis şi Teodota.

„Contemporanii l-au numit a fi al doilea Atanasie, referirea fiind făcută, evident, la Sf Atanasie. Câţiva nai mai târziu a fost proclamat sfânt de către un Sinod din Constantinopol, sub patriarhul Filotei, cei care a scris de altfel şi viaţa sfântului. Pomenirea lui se face în mod aparte în a doua duminică a Postului Mare, ca o prelungire a sărbătorii triumfului ortodoxiei împotriva tuturor ereziilor. Încă de la proclamarea canonizării Sfântului Grigorie Palama, catedrala din Tesalonic a devenit baldachin al sfintelor sale moaşte. În anul 1890 a avut loc un incendiu foarte mare care a distrus aproape tot oraşul. Cuprinse de flăcările incendiului, biserica şi odoarele, printre care şi o veche icoană a Mucenicului Dimitrie au fost distruse. Dar în mod minunat, racla din lemn în care se aflau moaştele Sf Grigore Palama a fost atinsă de flăcări doar pe exterior, interiorul a rămas intact. Moaştele se găsesc şi astăzi în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, fiind expuse spre închinarea pelerinilor”, a explicat preotul Lucian Apopei.