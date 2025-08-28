Mișcarea Legionară și Ion Antonescu sunt percepuți cu precădere negativ, relevă un sondaj de opinie, realitatea este mai nuanțată

Recentul sondaj Avangarde arăta trei concluzii:

La întrebarea Din punctul dumneavoastră de vedere mișcarea legionară a fost o organizație criminală ? 59% răspund DA, 17% NU, iar restul de 24% nu știu sau nu se pronunță;

? 59% răspund DA, 17% NU, iar restul de 24% nu știu sau nu se pronunță; La întrebarea Din punctul dumneavoastră de vedere Mareșalul Antonescu a fost un erou sau un criminal de război ? 35% răspund EROU, 29% răspund CRIMINAL DE RĂZBOI, iar restul de 34% nu știu sau nu se pronunță;

? 35% răspund EROU, 29% răspund CRIMINAL DE RĂZBOI, iar restul de 34% nu știu sau nu se pronunță; La întrebarea Dumneavoastră personal sunteți de acord sau nu cu afirmația „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer”? 50% răspund DA, 38% răspund NU, iar restul de 12% nu știu sau nu se pronunță.

La prima vedere, dacă eliminăm răspunsurile nu știu/nu se pronunță procentul celor care consideră că Mișcarea legionară a fost criminală este de 3,5 ori mai mare decât cel al acelora care cred contrariul.

Raportul dintre cei care consideră că Ion Antonescu a fost criminal de război și cei care cred că a fost erou este mult mai mic, de 1,2.

Interesant este faptul că în raport cu nivelul de studii, procentul celor care consideră că Mișcarea legionară criminală este cel mai ridicat printre cei cu studii superioare – 71%, față de 53% cei cu liceu/profesională și 51% cu cei sub liceu, ceea ce pare a fi normal, gândindu-ne la raportul între nivelul de studii și gradul de informare.

În schimb, când vine vorba de Ion Antonescu, cel mai ridicat procent dintre cei care-l consideră erou se găsește printre cei cu studii superioare – 35%, față de 27% cei cu liceu/profesională și doar 18% cei sub liceu. E drept că și printre cei care-l consideră pe Ion Antonescu criminal de război, cei cu studii superioare sunt cu cel mai ridicat procent – 41%, față de 33% cei cu liceu/profesională și 32% cei sub liceu.

Când vine vorba de a treia întrebare, aici mi se pare o incorectitudine din partea institutului de sondaje. „Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer” era sloganul liderului Mișcării legionare, Corneliu Zelea Codreanu, din broșura sa “Pentru legionari”. Or autorii sondajului nu precizează acest lucru în întrebare. Și atunci faptul că 59% dintre cei chestionați consideră că Mișcarea legionară a fost criminală, în timp doar 38% nu sunt de acord, apare ca o disonanță cognitivă și este clar că o majoritate a celor care răspund la această a treia întrebare nu o fac în cunoștință de cauză.

Un sondaj din 2021 comandat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” și realizat de Studio Twelve arăta că 59% dintre cei chestionați îl considerau pe Ion Antonescu “patriot”, iar 53% îl considerau „mare strateg”, în timp ce 50% îl considerau vinovat de crime împotriva romilor și 46% vinovat de crime împotriva evreilor.

În privința Mișcării legionare, același sondaj găsea că 70% dintre respondenți sunt de acord că Mișcarea Legionară „a fost responsabilă pentru crime împotriva unor lideri politici”, iar 55% consideră că aceasta a fost o organizație fascistă.

