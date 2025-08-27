SONDAJ Avangarde: 59% dintre români cred că Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală, în timp 17% nu cred acest lucru / 35% spun că mareșalul Antonescu a fost un criminal de război, în timp ce 29% îl consideră erou

59% dintre români cred că Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală, 17% nu cred acest lucru, iar 24% nu știu sau nu răspund, rezultă dintr-un sondaj de opinie autofinanțat, realizat de Avangarde, în perioada 19 – 24 august.

35% dintre cei intervievați cred că mareșalul Antonescu a fost un criminal de război, în timp ce 29% îl consideră erou. 36% nu știu sau nu răspund la întrebare.

La întrebarea „Dvs personal sunteți de acord sau nu cu afirmația «Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer»?” 50% se declară de acord, 38% nu sunt de acord, iar 12% nu știu sau nu răspund.

Realizatorii sondajului precizează în legătură cu această întrebare că nu știu dacă în răspunsurile obținute respondenții au asociat sloganul cu Mișcarea Legionară.

Volumul eșantionului este de 1.100 de subiecți, iar metoda culegerii datelor este telefonică. Marja de eroare este de ± 3%.