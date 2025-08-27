G4Media.ro
SONDAJ Avangarde: 59% dintre români cred că Mișcarea Legionară a fost o…

sursa foto: Captură video TVR

SONDAJ Avangarde: 59% dintre români cred că Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală, în timp 17% nu cred acest lucru / 35% spun că mareșalul Antonescu a fost un criminal de război, în timp ce 29% îl consideră erou

59% dintre români cred că Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală, 17% nu cred acest lucru, iar 24% nu știu sau nu răspund, rezultă dintr-un sondaj de opinie autofinanțat, realizat de Avangarde, în perioada 19 – 24 august.

35% dintre cei intervievați cred că mareșalul Antonescu a fost un criminal de război, în timp ce 29% îl consideră erou. 36% nu știu sau nu răspund la întrebare.

Sursa: Avangarde

La întrebarea „Dvs personal sunteți de acord sau nu cu afirmația «Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer»?” 50% se declară de acord, 38% nu sunt de acord, iar 12% nu știu sau nu răspund.

Realizatorii sondajului precizează în legătură cu această întrebare că nu știu dacă în răspunsurile obținute respondenții au asociat sloganul cu Mișcarea Legionară.

Sursa Foto: Avangarde

Volumul eșantionului este de 1.100 de subiecți, iar metoda culegerii datelor este telefonică. Marja de eroare este de ± 3%.

Tags:
