Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că…

Sursa foto: Facebook Volodimir Zelenski

Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC, transmite News.ro.

Comentariile sale vin după ce preşedintele Zelenski a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”, după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale pentru a aduce pacea cu Rusia.

„Ucrainenii merită o pace justă, bazată pe dreptul internaţional şi pe respectarea integrităţii noastre teritoriale şi a frontierelor definite de constituţia noastră”, spune Sibiha.

El adaugă că „Rusia îşi continuă teroarea împotriva civililor, ignoră termenele limită şi nu arată niciun interes real pentru încheierea războiului”. Sibiha spune că acest lucru se întâmplă în ciuda eforturilor depuse de SUA şi a „dorinţei continue a Ucrainei de a căuta o pace echitabilă”.

El confirmă că Ucraina rămâne deschisă „dialogului semnificativ şi soluţiilor reale negociate împreună cu Ucraina”.

Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul războiului din Ucraina. Preşedintele american, care a promis să pună capăt conflictului în „24 de ore” odată revenit la Casa Albă, a indicat vineri că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără a da detalii. Aceste comentarii au fost criticate sâmbătă de Volodimir Zelenski.

