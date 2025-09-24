Acum șase ani, audiența lui Trump la ONU a râs de discursul său / Anul acesta, liderii mondiali au ascultat în tăcere (analiză BBC)

Discursul lui Donald Trump la Națiunile Unite a fost una dintre cele mai clare expuneri ale modului în care vede el lumea, ideologia sa în forma sa cea mai brută. Pentru susținătorii săi, acesta va fi văzut ca trumpismul în stare pură, pentru criticii săi, trumpismul dezlănțuit, scrie BBC.

Timp de aproape o oră, el și-a îndreptat atenția asupra adversarilor și ideilor lor, eliminându-i pe rând în timp ce făcea turul lumii. A început acasă, lăudând Statele Unite și pe sine însuși. A spus că SUA trăiesc o epocă de aur și a repetat afirmația sa mult contestată că el personal a pus capăt la șapte războaie, lucru care, susținea el, merita un premiu Nobel pentru pace.

Dar apoi președintele s-a luat de gazdele sale. ONU, a spus el, nu l-a ajutat în eforturile sale de pace. El a pus la îndoială scopul organizației, spunând că aceasta are un potențial enorm, dar nu se ridică la înălțime. Tot ce a făcut, a afirmat el, a fost să scrie scrisori cu ton dur, pe care nu le-a urmat cu acțiuni concrete. Cuvintele goale, a spus el, nu pun capăt războaielor.

El a atacat, de asemenea, ONU pentru ajutorul acordat solicitanților de azil care sperau să intre în SUA, spunând: „ONU ar trebui să oprească invaziile, nu să le creeze și să le finanțeze”. Președintele a atacat chiar și ONU pentru o scară rulantă defectă și un prompter care i-au perturbat vizita și discursul.

Într-o anumită măsură, are dreptate. Mulți analiști pun la îndoială eficacitatea ONU în rezolvarea conflictelor din zilele noastre, indicând în special blocajul din Consiliul de Securitate și birocrația insensibilă a organismului.

Însă, pe de altă parte, Trump poate fi considerat atât cauza, cât și simptomul lipsei de eficacitate a ONU, deoarece el crede că criza globală poate fi rezolvată cel mai bine prin reuniunea unor oameni puternici ca el, care să ajungă la un acord, și nu prin utilizarea organismelor multilaterale precum ONU pentru a găsi soluții colective. Sub Trump, SUA și-au retras o mare parte din finanțarea acordată ONU, forțând organismul să reducă activitatea umanitară din întreaga lume.

Trump și-a rezervat probabil cea mai mare critică pentru aliații săi europeni, atacând continentul pentru investițiile în energie regenerabilă și deschiderea granițelor către migrație.

„Europa se află într-o situație gravă. A fost invadată de o forță de imigranți ilegali cum nu s-a mai văzut până acum… Atât imigrația, cât și ideile sinucigașe în materie de energie vor duce la moartea Europei de Vest”, a afirmat el.

Schimbările climatice, a afirmat el în fața unui public uluit, sunt „cea mai mare înșelătorie comisă vreodată în lume” și împovărează țările europene cu costuri energetice ridicate în comparație cu combustibilii fosili. El a criticat în special guvernul britanic pentru impunerea de noi taxe asupra petrolului din Marea Nordului.

„Dacă nu renunțați la escrocheria energiei verzi, țara voastră va eșua”, a spus el.

„Iubesc Europa. Iubesc poporul european. Și urăsc să văd cum este devastată de energie și imigrație. Acest monstru cu două capete distruge totul în calea sa… vreți să fiți corect din punct de vedere politic și vă distrugeți moștenirea.”

Rețineți ultimul punct. Acesta reflectă ceea ce a spus președintele în timpul vizitei sale oficiale în Marea Britanie săptămâna trecută, când a vorbit despre importanța apărării valorilor a ceea ce el a numit „lumea vorbitoare de limbă engleză”.

Critica lui Trump la adresa Europei are o dimensiune culturală, un sentiment că el crede că imigrația necontrolată amenință ceea ce el consideră a fi moștenirea iudeo-creștină a Europei. Nu degeaba Trump este liderul unei administrații care își afișează cu mândrie religia. „Să protejăm libertatea religioasă”, a spus el la ONU, „inclusiv pentru cea mai persecutată religie de pe planetă în prezent – numită creștinism”.

În ceea ce privește un aspect specific al politicii, cea mai importantă avertizare a lui Trump a fost legată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. El a spus că refuzul președintelui Putin de a pune capăt conflictului „nu dă o imagine bună Rusiei”. El a adăugat că SUA sunt pregătite „să impună o serie de tarife foarte puternice” pentru a pune capăt vărsării de sânge. Dar el a spus că țările europene trebuie să înceteze să mai cumpere energie din Rusia, afirmând că a aflat abia acum două săptămâni că unele dintre ele fac în continuare acest lucru.

În practică, Ungaria și Slovacia sunt singurii cumpărători europeni importanți de petrol rusesc. Diplomații spun că Trump se ascunde în spatele acestui fapt pentru a nu fi nevoit să impună sancțiuni secundare asupra Indiei și Chinei, care cumpără cantități uriașe de energie rusă ieftină, ambele fiind menționate de Trump.

Poate mai important decât discursul său a fost postarea lui Trump pe rețelele de socializare, puțin mai târziu, în care a afirmat pentru prima dată că Ucraina ar putea fi în măsură să recâștige întregul său teritoriu.

Faptul că a respins Rusia ca fiind un „tigru de hârtie” și nu o „putere militară reală” îl va răni pe președintele Putin, care este sensibil la orice sugestie că țara sa nu este un actor global. Diplomații au spus că acesta este cel mai recent exemplu al evoluției lui Trump către o poziție mai critică față de Rusia.

Dar cuvintele lui Trump trebuie întotdeauna luate cu rezervă. El era optimist la scurt timp după întâlnirea cu președintele ucrainean Zelenski la ONU.

Și a spus că Ucraina ar putea recâștiga teritoriul cu sprijinul UE și NATO – fără a menționa implicarea SUA. Toate dovezile din ultimii ani arată că acesta este un război de uzură lentă iar Ucraina nu ar recâștiga teritoriul de la Rusia fără un sprijin militar masiv din partea SUA.

Așadar, acesta a fost Trump în stare pură – o apărare a Americii și a statului național, un atac la adresa multilateralismului și globalismului, un flux de conștiință cu afirmații discutabile.

Acum șase ani, audiența lui Trump la ONU a râs de afirmațiile sale, uneori nefondate; anul acesta, au ascultat în mare parte în tăcere.

„Sunt foarte bun la asta”, le-a spus liderilor mondiali. „Țările voastre se îndreaptă spre iad.”