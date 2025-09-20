Întâlnire Zelenski-Trump, săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, transnite AFP.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Volodimir Zelenski a declarat, vineri, unui grup de jurnaliști, printre care și AFP, că va avea „o întâlnire cu președintele Statelor Unite”, comentariile sale fiind supuse unui embargo până sâmbătă. El a precizat că va discuta despre garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia, dar și despre sancțiunile împotriva Moscovei pe care țara sa le solicită Statelor Unite.
Donald Trump a declarat joi că președintele rus Vladimir Putin, care continuă războiul în Ucraina în ciuda eforturilor președintelui american de a pune capăt conflictului, „l-a dezamăgit cu adevărat”.
Citește și EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan nu merge la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare / România va fi reprezentată de ministrul de externe/ De ce absența președintelui este notabilă
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ucraina a „lovit unde doare” prin atacurile asupra industriei petroliere ruse, afirmă un economist rus
Vânzările de benzină din Rusia au atins cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, pe fondul atacurilor cu drone ucrainene și al cererii mari din sezonul recoltei
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.