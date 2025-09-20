Întâlnire Zelenski-Trump, săptămâna viitoare la New York, în marja Adunării Generale a ONU

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, transnite AFP.

Volodimir Zelenski a declarat, vineri, unui grup de jurnaliști, printre care și AFP, că va avea „o întâlnire cu președintele Statelor Unite”, comentariile sale fiind supuse unui embargo până sâmbătă. El a precizat că va discuta despre garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia, dar și despre sancțiunile împotriva Moscovei pe care țara sa le solicită Statelor Unite.

Donald Trump a declarat joi că președintele rus Vladimir Putin, care continuă războiul în Ucraina în ciuda eforturilor președintelui american de a pune capăt conflictului, „l-a dezamăgit cu adevărat”.

