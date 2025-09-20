Ministrul Sănătății: Vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că va fi dezvoltat un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie.

Ministrul Sănătăţii a participat sâmbătă la al 64-lea Congres Naţional de Cardiologie, desfăşurat la Sinaia, care a avut ca temă centrală hipertensiunea arterială, transmite Agerpres.

„Ceea ce am văzut astăzi m-a convins din nou că avem medici dedicaţi, profesionişti care îşi duc meseria cu demnitate, chiar dacă, de multe ori, sistemul nu a fost sau nu este de partea lor. (…) Un element de noutate majoră pe care îl anunţ astăzi, în urma discuţiilor purtate cu Societatea Română de Cardiologie şi cu partenerii noştri internaţionali: vom dezvolta un nou atestat în cardiologia sportivă, în parteneriat cu Societatea Franceză de Cardiologie. Este un pas în premieră pentru România, pe care îl voi susţine personal şi care va deschide noi perspective pentru medicina românească”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Tot sâmbătă, ministrul Sănătăţii a avut întâlniri şi cu reprezentanţi ai industriei medicale.

„Le mulţumesc pentru înţelegerea situaţiei financiare actuale şi pentru faptul că rămân alături de noi. Îi rog să continue să fie parteneri corecţi, transparenţi şi implicaţi, pentru că toţi avem acelaşi obiectiv: să facem bine oamenilor”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.