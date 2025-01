Ministrul Mediului: Managementul defectuos al Romsilva a dus la dezastrul din cadrul Regiei

Dezastrul de la Romsilva este cauzat de managementul defectuos al Regiei Naţionale a Pădurilor şi ne propunem să reducem drastic numărul celor 99 de directori, a declarat, miercuri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, la finalul întâlnirii cu conducerea Romsilva.

„Anul 2024 a fost un an prost pentru Regie şi a fost al treilea an prost. Mă refer, în primul rând, la cifrele economice, mă refer la rata profitului, la cheltuielile Regiei şi la modul în care această instituţie este administrată. Am spus că primul lucru pe care doresc să-l rezolvăm şi foarte rapid este legat de oprirea tuturor cheltuielilor nejustificate, fie că ne referim la tot felul de prime, fie că ne referim la bonificaţii, la premii, la pensionare sau cu alte ocazii. Am dispus de astăzi să discute cu reprezentanţii sindicatelor, cu reprezentanţii angajaţilor şi să se asigure că astfel de sume nu se vor plăti în anul 2025 şi nu se vor plăti nici în viitor. Totodată, am cerut o analiză foarte fermă, foarte strictă la nivel de Direcţie silvică, la nivel de Ocol silvic, la nivel de Canton, pentru că există foarte multe anomalii. Sunt direcţii silvice, mai bine de jumătate, care pierd bani în fiecare zi. Cu alte cuvinte, angajaţii, când vin la serviciu dimineaţa încă din primul minut încep să facă pierderi pentru Regie şi pentru statul român. La fel cum sunt direcţii silvice extrem de performante, care practic le ţin în spate pe cele care nu ştiu să-şi facă treaba”, a spus Fechet.

Ministrul Mediului a punctat că procesul de reorganizare de la Romsilva va începe cu echipa de management, pe care o consideră vinovată de „dezastrul” Regiei, transmite Agerpres.

„Profit de această ocazie pentru a spune că dezastrul de la Romsilva se datorează în principal managementului. Tocmai din acest motiv, procesul de reorganizare va începe tot cu managementul. În timp ce discutăm, prin ţară, prin diferite Ocoale silvice, se fac tot soiul de liste negre cu pădurari care ar trebui daţi afară, cu alte tipuri de angajaţi, poate muncitori necalificaţi. Ori, eu cred că va trebui să ne asigurăm că luăm toate măsurile necesare la nivelul managementului Regiei. După care, bineînţeles, dacă situaţia o va impune şi analizând Ocol cu Ocol, şi analizând Direcţie Silvică cu Direcţie Silvică, bineînţeles că putem să luăm măsuri care să ajungă până la ultimul angajat (…) Eu cred că nu trebuie să afectăm în niciun fel modul în care administrăm pădurea. E ultimul lucru pe care doresc să îl pun în pericol, la fel cum trebuie să fim eficienţi”, a afirmat demnitarul.

Acesta a adăugat că a comunicat conducerii RNP – Romsilva ca, în maximum şapte zile, să vină cu o propunere foarte clară de reorganizare a Regiei.

„Dacă vor rămâne zece Direcţii silvice din 41, sau 15, asta rămâne de văzut. Îmi propun ca decizia pe care o voi lua să vină în primul rând din partea Regiei. Ei ştiu foarte bine care le este obiectul de activitate şi, în măsura în care propunerea pe care mi-o vor înainta nu va satisface principiile pe care le-am enunţat mai devreme, atunci bineînţeles că voi fi nevoit să iau pixul, să iau carioca şi să mă apuc să desenez împreună cu colegii din minister noua structură a Regiei. Ne propunem să reducem drastic numărul celor 99 de directori aflaţi, astăzi, în Direcţiile silvice judeţene. E un număr disproporţionat de mare raportat la nevoile Regiei. Ne propunem o reducere masivă a numărului de Direcţii silvice (…) Măsurile pe care le iau, le iau tocmai pentru binele pădurii, pentru binele Regiei pe termen lung, pentru că în acest ritm, dacă o ţinem din rău în mai rău şi dacă tendinţele pe care le observăm deja urmează să se aplice şi în viitorul apropiat, cred că există un risc semnificativ ca peste un an, peste doi sau poate mai mulţi, această Regie Naţională a Pădurilor să devină nesustenabilă”, a atras atenţia Mircea Fechet.

Oficialul a comentat, totodată, şi criticile din partea sindicatelor la adresa sa.

„Am constatat că, dincolo de opiniile, violente le-aş putea numi, din partea sindicatelor, care mă acuză de tot felul de chestiuni, care îmi explică că treaba poate să meargă şi aşa cu 41 de Direcţii, că nu-i nevoie să-l reducem, că nu-i nevoie să plece directorii acasă, că putem sta şi cu 99 de directori…Însă am constatat că există o înţelegere şi din partea conducerii executive. Am constatat că toate îngrijorările mele sunt împărtăşite de acei oameni care se ocupă de acest lucru în fiecare zi la Regia Naţională a Pădurilor Romsilva. Sunt convins că vă vor explica şi dânşii la fel de bine situaţia în care se află astăzi Regia. Repet, trebuie să fim fermi, trebuie să nu ne abatem niciun milimetru de la ceea ce ne-am propus şi vă pot asigura că, în ceea ce mă priveşte, nu voi abdica niciun milimetru de la principiile în care cred şi, în funcţie de modul în care le aplic, până la urmă, la fel ca la fel ca orice alt ministru, dau socoteală dacă le-am aplicat aşa cum trebuie sau nu”, a susţinut Fechet.

Ministrul Mediului a afirmat, într-un interviu acordat AGERPRES, că numărul Direcţiilor silvice neperformante din cadrul Romsilva, al directorilor, al cheltuielilor şi al persoanelor cu funcţie de decizie va fi diminuat, şi a caracterizat bonusurile oferite unor salariaţi „într-un cuantum ce nu poate fi explicat nimănui care munceşte în ţara asta”.

„Acele informaţii (despre prime, bonusuri la pensionare n,r,) nu reprezintă neapărat o noutate. Au mai existat în spaţiul public informaţii legate de toate acele bonusuri, de toate acele prime şi n-aş spune că e ceva ce s-a întâmplat în ultima săptămână sau în ultimul an. Acele bonusuri se acordă de zeci de ani. Însă ceea ce vreau eu să spun este că ele au ajuns să fie plătite într-un cuantum ce nu poate fi explicat nimănui care munceşte în ţara asta. Pur şi simplu nu cred că poate fi explicat scenariul în care la pensionare primeşti 100.000 de euro. Am mai auzit în tot felul de ramuri, în tot felul de industrii, în tot felul de companii, poate şi în privat, ca la pensionare să primeşti o mică atenţie, un cadou de rămas-bun, poate după o viaţă de muncă acolo. Însă acele sume absolut halucinante trebuie oprite şi trebuie restabilit un echilibru în Romsilva între munca prestată şi beneficiile primite”, a afirmat Fechet.

Reprezentanţii Romsilva au precizat, săptămâna trecută, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES, că personalul silvic beneficiază de un bonus în momentul pensionării, „egal cu de minimum cinci ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportat de angajator”, conform Statutul Personalului Silvic, votat în Parlament, promulgat şi publicat în Monitorul Oficial.

„Acest bonus a fost prevăzut încă din anul 1992, în primul Statut al Personalului Silvic, adoptat la un an după înfiinţarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Conform legislaţiei în vigoare, respectiv Statutul Personalului Silvic, votat în Parlament, promulgat şi publicat în Monitorul Oficial, personalul silvic beneficiază de o gratificaţie în momentul pensionării, „egală cu de minimum 5 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator”. Prevederea legală, obligatorie pentru administratorii pădurilor de stat sau private, a fost transpusă în Contractul Colectiv de Muncă în urma negocierilor cu sindicatele din silvicultură, fiind prevăzut, la momentul pensionării, un bonus între două şi zece salarii brute, în funcţie de vechimea în cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva. Beneficiarul plăteşte, pentru aceste sume, toate taxele, impozitele şi contribuţiile legale, ca orice alt venit salarial”, a subliniat sursa citată.

Romsilva a menţionat, totodată că bonusul de circa 500.000 de lei prezentat în spaţiul public ca fiind încasat la pensionarea unui angajat al Romsilva este, de fapt, în cuantumul sumei de 290.000 de lei/net după impozitare, fiind „un caz excepţional”.

Datele publicate de Regie arată că, în anul 2024, suma totală plătită drept bonusuri a fost redusă cu 60%, iar începând cu 1 ianuarie 2025, în conformitate cu OUG 156/2024, aceste bonusuri au fost anulate.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a înregistrat, în perioada 2019 – 2023, un profit brut cumulat de 792,65 milioane lei, din care 716,71 milioane lei au mers către bugetul de stat.

La înfiinţarea sa, în anul 1991, Regia avea 46.472 de angajaţi, administra circa 6,3 milioane hectare fond forestier, în timp ce, la finalul anului 2023, erau angajate 14.189 de persoane şi administra 3,12 milioane hectare proprietatea publică a statului. Totodată, asigura servicii silvice pentru alte circa 1,2 milioane de hectare fond forestier aflate în alte forme de proprietate.

În plus, Romsilva administrează 22 de parcuri naţionale şi naturale şi 16 herghelii şi depozite de armăsari.