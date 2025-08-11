G4Media.ro
Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un…

Sursa foto Romsilva

Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provizoriu, pentru un mandat de cinci luni / Candidaturile se depun până în 18 august

Romsilva a demarat procedura de recrutare a unui director provozoriu, pentru un mandat de 5 luni, candidaturile putând fi depuse până în 18 august, transmite News.ro.

”Consiliul de administraţie al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva anunţă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de Director General Provizoriu, pentru un mandat de maximum 5 luni”, anunţă, luni, Romsilva, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Potrivit anunţului, mandatul provizoriu încetează de drept la data numirii directorului general în urma finalizării procedurii de selecţie desfăşurate conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 109/2011 şi HG nr. 639/2023).

”Procedura se desfăşoară în conformitate cu legislaţia privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Candidaturile se depun până în 18 august, ora 16:30.

Procedura completă şi condiţiile suntr disponibile pe site-ul regiei. Candidaţii trebuie să aibă studii superioare, să fie inginer silvic cu o anumită gradaţie şi să aibă experienţă în management de cel puţin 7 ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

