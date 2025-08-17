Un bărbat din Brașov fără permis de conducere şi aflat sub influenţa alcoolului a intrat cu maşina în zidul unei case. Autovehiculul a ars complet, şoferul fugind de la locul accidentului

Un bărbat din judeţul Braşov, care nu are permis de conducere şi care se afla sub influenţa alcoolului, a provocat un accident rutier, intrând cu maşina în zidul unui imobil, pe raza municipiului Făgăraş. Autovehiculul a ars complet, iar şoferul a fugit de la locul accidentului, fiind găsit ulterior de către poliţişti, transmite News.ro.

Accidentul a avut loc sâmbătă, 16 august, în jurul orei 3.30 dimineaţa când un autoturism a intrat în zidul unui imobil din oraşul Făgăraş.

„Echipajul de poliţie ajuns la faţa locului a constatat faptul că autoturismul implicat în accident ardea cu flacără deschisă, iar intervenţia pompierilor a dus la lichidarea incendiului, nefiind înregistrate victime. În urma impactului, autoturismul a fost distrus aproape complet, iar imobilul în care a intrat a suferit pagube materiale. Tot după accident, conducătorul auto a părăsit locul incidentului”, informează, duminică, Poliţia judeţeană Braşov.

Şoferul a fost identificat ulterior, în cursul zilei de sâmbătă. Este vorba despre un bărbat de 27 de ani, care nu posedă permis de conducere, iar în momentul în care a fost testat cu aparatul etilotest, acesta a arătat valoarea de 0,28 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost reţinut, iar cercetările în dosarul care îl vizează sunt continuate de poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Făgăraş, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş.