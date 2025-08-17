Hamas respinge planul Israelului de relocare a populației din Gaza: „O înșelătorie flagrantă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Gruparea teroristă Hamas a declarat, duminică faptul că planul Israelului de a reloca locuitorii din Gaza City constituie „un nou val de genocid și strămutare” pentru sute de mii de rezidenți din zonă, conform Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Hamas a afirmat că desfășurarea planificată de către Israel a corturilor și a altor echipamente de adăpost în sudul Gazei reprezintă „o înșelătorie flagrantă”.

Armata israeliană a anunțat că se pregătește să furnizeze corturi și alte echipamente începând de duminică, înaintea planului său de a reloca locuitorii din zonele de luptă către sudul enclavei „pentru a le asigura siguranța”.

Hamas a transmis într-un comunicat că desfășurarea corturilor sub pretext umanitar este o înșelătorie flagrantă menită să „acopere o crimă brutală pe care forțele de ocupație se pregătesc să o execute”.

Israel a spus la începutul acestei luni că intenționează să lanseze o nouă ofensivă pentru a prelua controlul asupra părții de nord a orașului Gaza, cel mai mare centru urban al enclavei. Planul a stârnit îngrijorare internațională în legătură cu soarta fâșiei distruse, care găzduiește aproximativ 2,2 milioane de oameni.

Războiul a început pe 7 octombrie 2023, când Hamas a atacat sudul Israelului, ucigând 1.200 de persoane și luând 251 de ostatici, potrivit autorităților israeliene. Se crede că aproximativ 20 dintre cei 50 de ostatici rămași în Gaza sunt încă în viață.

Ulterioara ofensivă militară a Israelului împotriva Hamas a ucis peste 61.000 de palestinieni, potrivit ministerului sănătății din Gaza. De asemenea, aceasta a provocat o criză alimentară, a strămutat intern majoritatea populației din Gaza și a lăsat mare parte din enclavă în ruine.