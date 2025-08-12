Sindicatul „Silva”, nemulțumit, pe fondul tensiunilor cu Ministerul Mediului și seria de controale ale Corpului de control: Proiectul de reorganizare a Romsilva, plin de erori şi lipsit de suport legal



Propunerea de reorganizare a Romsilva s-a tradus într-un proiect eronat, în care sunt amestecate greşeli de ordin juridic, administrativ şi de specialitate, care nu pot permite niciunui guvern să şi-l asume, se menţionează într-un comunicat al Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Silva”, transmite Agerpres.

Conform sursei citate, Ministerul Justiţiei solicită refacerea proiectului de HG privind „reforma” Romsilva, în condiţiile în care proiectul conţine erori de substanţă şi nu poate fi promovat în forma actuală.

„Într-o adresă trimisă doamnei Diana-Anda Buzoianu, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Justiţiei desfiinţează literalmente proiectul de HG privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a RNP – Romsilva. Adresa Ministerului Justiţiei este oficială, are numărul 2/49886/2025/07.08 şi este semnată de ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu. În document sunt prezentate o serie de observaţii de legalitate şi de conţinut”, se precizează în comunicat.

Federaţia sindicală prezintă câteva dintre aceste observaţii. Astfel, obiectul de reglementare a proiectului de HG nu vizează doar adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ci şi reorganizarea regiei, în sensul reorganizării unităţilor fără personalitate juridică prin diminuarea numărului de direcţii silvice judeţene. Aceste măsuri sunt „lipsite de suport legal de nivel primar”. De asemenea, chiar titlul proiectului de HG este înşelător şi „nu reflectă în mod real intenţia de reglementare”.

Observaţiile MJ arată că „în lipsa unui temei special de nivel primar, Romsilva nu poate fi reorganizată prin prezentul proiect de HG”. Totodată, prevederile proiectului de HG care privesc personalul silvic nu respectă legislaţia în materie de muncă.

Nu în ultimul rând, prezenţa indicatorilor financiari şi nefinanciari ai directorilor regiei în proiectul de HG este „lipsită de temei legal la nivel primar”. Legislaţia stabileşte că aceşti indicatori ţin de Consiliul de Administraţie şi Directorul General, se precizează în comunicat.

Conform sindicatului, lista de erori este foarte lungă şi pune la îndoială „capacitatea mecanismul instituţional intern al ministerului de resort de a redacta proiecte legislative”.

„Într-un stat de drept, voinţa politică pentru a produce o schimbare în bine este necesară, dar nu este şi suficientă atunci când se ajunge la elaborarea unor acte normative. Sunt necesare, pe de-o parte, cunoaşterea şi respectarea condiţionalităţilor legale, iar pe de altă parte, cunoaşterea specifică a domeniului în care se doresc schimbări”, se mai arată în document.

Proiectul de HG privind reorganizarea Romsilva nu este acoperit nici juridic, nici profesional, din perspectiva cunoaşterii domeniului silviculturii. Reiterăm invitaţia noastră de a forma un grup de lucru cu profesionişti care să ducă la elaborarea unei propuneri valide din toate punctele de vedere, susţin sindicaliştii.

„Pădurile statului nu pot fi puse în pericol prin exerciţii de imagine amatoriceşti sau prin scoaterea din ecuaţia administrării acestor păduri a RNP Romsilva. Nu există nicio altă instituţie, companie, firmă sau ONG care poate depăşi capitalul de cunoaştere şi experienţă al silvicultorilor din Romsilva”, se precizează în comunicat.

Conform sursei citate, Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva a atras atenţia încă de la apariţia draftului de proiect de Hotărâre de Guvern care priveşte reorganizarea Regiei Autonome a Pădurilor – Romsilva că proiectul nu este făcut corect.

„Am cerut constituirea unui grup de lucru format din specialişti din toate instituţiile şi organizaţiile care cunosc şi lucrează în sectorul silvic tocmai pentru a putea un construi un proiect coerent de eficientizare a Romsilva. Din păcate, în locul consultărilor cu specialiştii, reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor au ales să declanşeze o campanie de denigrare a regiei şi angajaţilor săi. În opinia noastră, campania de denigrare, bazată doar pe câteva situaţii care erau excepţii de la regulă şi care se puteau îndrepta imediat, a avut rolul de a obţine susţinerea publicului larg în procesul de slăbire a autorităţii acestei regii care administrează pădurile statului român. S-a căutat obţinerea unei reacţii publice ostile la adresa Romsilva şi a angajaţilor săi pentru a diminua încrederea în capacitatea regiei de a îngriji pădurile României. Teoretic, ministerul şi-a asigurat, prin exagerări şi dezinformări repetate, „aplauzele” societăţii civile, care a fost „convinsă” de necesitatea „reformării” Romsilva. Numai că propunerea de reorganizare a regiei s-a tradus într-un proiect eronat, în care sunt amestecate greşeli de ordin juridic, administrativ şi de specialitate, care nu pot permite niciunui guvern să şi-l asume”, precizează sindicatul.

Context

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, condus de Diana Buzoianu, a inițiat proiectul de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, cu scopul de a crește eficiența și transparența instituției care administrează pădurile statului român. Ministrul Mediului a asigurat public, într-un interviu pentru Digi 24, că proiectul va fi „bullet proof” — adică un act normativ elaborat cu consultarea zecilor de specialiști juridici pentru a evita orice atacuri în instanță.

Această poziție a venit într-un context tensionat, după ce o serie de controale efectuate de Corpul de Control al Ministerului au scos la iveală nereguli semnificative în activitatea Romsilva: pierderi financiare majore, acordarea unor prime nejustificate în direcții cu bilanțuri negative, gestionarea defectuoasă a fondurilor speciale și suspiciuni de corupție. În perioada 2023–2024, profitul brut al regiei s-a redus cu peste 83%, iar unele direcții silvice au raportat pierderi constante. Raportul final al Corpului de Control a fost transmis Parchetului General pentru investigații suplimentare.

În același timp, Diana Buzoianu a criticat structura actuală a regiei, considerând că există un exces de posturi administrative inutile, cum ar fi zeci de directori, contabili și personal de HR, în detrimentul muncii efective pe teren. Ministrul a subliniat necesitatea reducerii acestor funcții și redistribuirea forței de muncă către activități productive.

În planul reorganizării, Ministerul a anunțat și organizarea unei dezbateri publice transparente pentru a implica toate părțile interesate și pentru a asigura legitimitatea actului normativ. Scopul declarat este de a corecta problemele identificate, de a crește responsabilitatea și eficiența în administrarea pădurilor de stat, dar și de a stopa situațiile de corupție și proastă gestionare care au afectat regia în ultimii ani.

Această reformă este una dintre cele mai importante inițiative de restructurare din domeniul silviculturii românești, generând însă și controverse majore cu sindicatele și angajații Romsilva, care au criticat proiectul pentru lipsa consultărilor și pentru unele erori juridice și tehnice.