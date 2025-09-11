Ministrul Mediului: La Apele Române, din 9.000 de angajaţi, doar 130 sunt inspectori pe teren de control / Cineva a lucrat ani de zile să decimeze funcţia de control

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Administraţia Apele Române este o instituţie-cheie care trebuie depolitizată rapid, ea afirmând că cineva a lucrat sistematic, ani la rând, la decimarea funcţiei de control a acestei instituţii, transmite News.ro.

Diana Buzoianu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că la Apele Române, din 9.000 de angajaţi doar 130 sunt inspectori de teren.

”Apele Române este una dintre instituţiile-cheie care trebuie depolitizată rapid. Vă dau şi un exemplu de cum arată politizarea la Apele Române. Există astăzi inspectori-şefi care sunt puşi pe 30 de zile. Deci directori care sunt puşi pentru 30 de zile din pix şi apoi trebuie să vină din nou la directorul general să mai primească 30 de zile. Dacă a făcut ceva care nu convine în alea 30 de zile, afară. Aşa arată politizarea. Şi asta se întâmplă de ani de zile. De ani de zile. Este foarte clar că în acest context nu avem controale. Din aproape 9.000 de angajaţi, 130 sunt inspectori pe teren de control”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Ea consideră că ”cineva a lucrat ani de zile să decimeze funcţia de control la Apele Române”.

”Picătură cu picătură, au lucrat sistematic pentru asta. Primesc de la oamenii din instituţie informaţii clare şi am început şi eu să mă uit pe reorganizarea care a fost făcută în luna ianuarie a anului acesta, că a fost anunţat cu mare fanfaronadă, că s-a făcut, s-a reorganizat Apele Române. Şi mă uit pe organigrama care era înainte, mă uit şi pe organigrama de acum. S-a umflat la centru, în structurile de conducere. S-au creat câte 10 locuri, câte 12 locuri, 15 locuri, ca să poată să existe şef”, a mai spus Buzoianu.

Ea a afirmat că în acest timp oamenii din teren de la Apele Române muncesc pe salarii mici.

”Aceasta este imaginea unei instituţii în colaps, unei instituţii politizate şi unei instituţii care până în ziua de astăzi a fost folosită ca un instrument. Şi atunci să nu ne mire de ce inclusiv la nivel de plajele române s-au dat pe toate şmecheriile posibile contracte inclusiv pe tot felul de… Am văzut inclusiv în presă şi o să facem un control”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.