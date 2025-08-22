Ministrul Finanțelor: TVA se aplică în funcţie de data facturării sau a plăţii prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului

Regula fiscală este simplă şi neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcţie de data facturării sau a plăţii prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului, iar afirmaţiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiţi” prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, transmite Agerpres.

„Afirmaţiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiţi” prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false. Regula fiscală este simplă şi neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcţie de data facturării sau a plăţii prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat, în context, că aceeaşi regulă s-a aplicat şi atunci când TVA a scăzut, iar oamenii au beneficiat de cote reduse la facturile emise după 1 ianuarie 2016 sau 2017, chiar dacă acestea priveau consumul din luna anterioară.

„Regula este neutră şi echitabilă: se aplică identic atât la creşterea, cât şi la scăderea cotei. Nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului Finanţelor, aşa cum se propagă greşit în spaţiul public. Articolul 281 din Codul Fiscal stabileşte de multă vreme această procedură, folosită constant în toate situaţiile de modificare a TVA. Prin urmare, Ministerul Finanţelor a aplicat corect legea, fără să ia bani în plus de la cetăţeni, iar orice încercare de denaturare a adevărului fiscal constituie fake news”, a mai precizat Alexandru Nazare.

Reacţia şefului de la Finanţe vine după ce în presă au apărut informaţii potrivit cărora românii au primit facturi cu TVA majorat la 21% din iulie, în loc de august, iar explicaţia constă în faptul că guvernanţii nu ar fi modificat un articol din Codul Fiscal care prevede că pentru acest tip de servicii TVA se aplică în funcţie de data facturii, nu de perioada de consum. Potrivit Digi24, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a transmis o solicitare prin care cere Ministerului de Finanţe „să dea înapoi banii luaţi românilor pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”.

„Peste 10 milioane de români sunt jefuiţi pe facturile de utilităţi şi alte servicii continue pentru luna Iulie! Zeci de milioane de euro! Din 1 iulie plătim TVA majorată, deşi ni s-a spus că trebuia să crească abia din 1 august. Ministerul Finanţelor a „uitat” să modifice articolul 281 din Codul Fiscal şi a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă. Motiv pentru care toate facturile pe iulie vin acum cu TVA majorată”, a scris Vlad Gheorghe pe pagina sa de Facebook.