Ministrul Energiei: Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a memorandumului pe care îl voi transmite către CSAT, pentru a ne asigura că eliminăm specula din piaţa de energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că va avea o discuţie, vineri, cu premierul Ilie Bolojan, despre forma finală a memorandumului pe care îl va transmite către CSAT, pentru a se asigura că eliminăm specula din piaţa de energie pentru a ajunge la o reducere a preţului la consumatorul final, persoana fizică şi companie, transmite News.ro.

”Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a documentului, a memorandumului pe care îl voi transmite către Consiliul Suprem de Apărarea Ţării, după ce preşedintele României a fost de acord cu acest lucru, în care vom mandata şi voi propune că CSAT să decidă asupra mandatării şi a Ministerului Energiei şi a altor ministere şi a ANR-ului cu un termen foarte clar, cu termen de răspuns, a legislaţiei, a mecanismelor de piaţă pentru a ne asigura că eliminăm specula din piaţa de energie şi că, astfel, vom ajunge la o reducere a preţului la consumatorul final, persoana fizică şi companie”, a anunţat ministrul Energiei, la Digi24.

Bogdan Ivan a precizat că deja pe piaţă, pe comparatorul de preţuri, sunt mai mulţi furnizori, 4 sau 5, care vin cu preţul sub 1,30 euro la furnizarea de energie electrică în funcţie de regiunea geografică în care îşi desfăşoară activitatea. 1,30 euro era preţul plafonat până la 1 iulie pentru cei care consumau peste 250 de kWh.

”Îmi doresc foarte mult ca în prima şedinţă a CSAT să fie prezentat respectivul memorandum pe care îl propun, tocmai pentru a crea mecanismele de a continua proiectele de investiţii în centrale pe gaz, în hidrocentrale, fără să fim blocaţi de nişte tertipuri juridice şi de virgule prin chichiţe legislative, de a continua proiecte mari de investiţii în transportul energiei şi a gazelor naturale, de a continua proiecte mari de explorare a resurselor de gaz şi petrol, onshore şi offshore, mai ales în Marea Neagră, şi de a dezvolta odată România, că suntem ţara din Europa care are aproape cele mai multe resurse din Uniunea Europeană în materie de gaze naturale, în materie de petrol, iar aceste lucruri trebuie să se reflecte mai departe şi în buznarele oamenilor”, a spus ministrul Energiei.

Ivan a mai arătat că nu va accepta să mai găsească proiecte care au 10 ani întârziere, cum este cel de la Iernut, din judeţul Mureş. ”M-am dus pe teren, constructorul încerca să-mi explice cum a fost greu şi complicat, i-am reziliat contractul, legal, corect, la termen, am spus, nimeni nu se mai joacă cu statul român. Eu, cât o să fiu în această poziţie, nu o să accept scuze, nu o să accept explicaţii puerile, din partea nimănui, poate să fie firma cui vrea să fie, eu nu accept ca nimeni să-şi mai bată joc de companiile româneşti şi cele care sunt deţinute de statul român. Aşa că i-am executat, execut garanţia de bună execuţie, luăm acei bani, subcontractăm cu alte companii şi ducem acest proiect mai departe”, a completat Bogdan Ivan.