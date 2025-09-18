Consiliul Uniunii Europene cere acceptarea companiilor britanice şi canadiene ca ofertanţi în mecanismul SAFE de împrumuturi pentru achiziţii militare

Bruxelles, 18 sep /Agerpres/- Consiliul Uniunii Europene, ce reuneşte statele membre ale UE, a aprobat joi iniţierea negocierilor cu Regatul Unit şi Canada pentru ca furnizori de echipamente militare din aceste două ţări să poată participa la noul instrument comunitar SAFE (Security Action for Europe), destinat finanţării prin împrumuturi a unor achiziţii şi investiţii militare ale statelor UE, relatează agenţia de știri EFE.

Acest instrument este prevăzut cu o finanţare totală de 150 de miliarde de euro, din care statele UE doritoare, dar şi state terţe eligibile, vor contracta împrumuturi pentru proiecte militare. Cea mai mare sumă împrumutată din acest total, respectiv 43,7 miliarde de euro, va reveni Poloniei, urmată de România, care va contracta împrumuturi de 16,7 miliarde de euro, transmite Agerpres.

Dar, pentru ca un proiect să poată beneficia de împrumuturile SAFE, 65% din valoarea sa trebuie contractată cu companii din statele UE, din Spaţiul Economic European sau Ucraina. Totuşi, companii din ţări care au semnat un parteneriat de securitate şi apărare cu UE, cum ar fi de pildă cele britanice, pot fi eligibile pentru proiectele finanţate prin mecanismul SAFE dacă îndeplinesc o altă serie de condiţii.

Prin decizia de joi a Consiliului UE, statele membre mandatează Comisia Europeană să negocieze separat cu Regatul Unit şi cu Canada condiţiile în care companiile şi produsele din aceste două ţări pot participa cu oferte la achiziţiile publice realizate prin mecanismul SAFE. Odată ce aceste acorduri vor fi semnate, ele vor fi supuse aprobării Parlamentului European.

Această instituţie s-a adresat luna trecută Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a anula regulamentul european ce instituie instrumentul SAFE, întrucât legislativul european a fost exclus din negocierile referitoare la mecanism.

Comisia Europeană a recurs la o procedură rapidă pentru adoptarea acestei iniţiative, care a fost aprobată astfel în Consiliul UE pe 27 mai, ocolind Parlamentul European. Comisia a prezentat propunerea în baza articolului 122 din Tratatul UE, care permite adoptarea unor acţiuni doar cu votul statelor membre (Consiliul UE), contrar procedurilor obişnuite în care Parlamentul European are competenţa de a negocia şi aproba iniţiative. Totuşi, acţiunea în instanţă nu va împiedica intrarea în vigoare a fondului SAFE.