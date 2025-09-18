Euronews: România vrea să-i retragă cetățenia Victoriei Furtună, politiciană pro-rusă care vrea să alipească teritorii românești la Republica Moldova

Autoritatea pentru Cetățenie analizează retragerea cetățeniei românești deținute de politiciana moldoveană Victoria Furtună, șefa Partidului Moldova Mare, partid revizionist și prorus de la Chișinău, anunță Euronews România și TVR Moldova.

Victoria Furtună, acuzată de legături strânse cu Ilan Șor, oligarhul care se ascunde la Moscova, a fost sancționată de UE în luna iulie. Consiliul UE i-a interzis accesul în Uniunea Europeană și i-a blocat activele.

Motivul pentru care se poate retrage cetățenia sunt prevăzute în legea 21/1991, printre acestea numărându-se și acțiuni care constituie amenințări la adresa securității naționale a României;

În iulie curent, fostul ministru al Apărării al Republicii Moldova, Anatol Șalaru, a anunțat că o va denunța pe Victoria Furtună autorităților române și celor ucrainene pentru trădare, comunicare de informații false, precum și pentru propaganda pentru război.

Fostul oficial a semnalat că, deși este cetățeană a României, Victoria Furtună promovează proiectul revizionist pro-Kremlin, „Moldova Mare”, și diseminează în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei declarații contradictorii legate de teritoriul Moldovei istorice din dreapta Prutului și de sudul Basarabiei aflat în prezent în componența Ucrainei.

Victoria Furtună, președinta Partidului ”Moldova Mare”, și Alexei Lungu, liderul Partidului ”Șansă”, au participat în iunie 2025 la manifestările de la Mănăstirea Putna, organizate pentru comemorarea morții domnitorului Ștefan cel Mare, după cum a scris în exclusivitate G4Media.

Furtună a împărtășit propaganda AUR și a depus recent plângeri penale pe numele președintelui României, Nicușor Dan și al Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzându-i fără dovezi că ar fi fraudat votul moldovenilor în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 18 mai 2025.

Numele formațiunii pe care o conduce Furtună provine din ideea că Moldova este un ținut care se întinde de la granița cu Ucraina până la Carpați, incluzând județe din Nord-Estul României.

Consiliul UE a acuzat-o pe Victoria Furtună că a primit un sprijin semnificativ din partea lui Ilan Șor și a blocului politic Victorie/Pobeda, care este succesorul partidului politic ȘOR scos în afara legii, condus de Ilan Șor. Mai exact, în timpul alegerilor prezidențiale din 2024, membrii blocului politic Victorie/Pobeda au fost încurajați să voteze pentru Victoria Furtună, inclusiv prin acțiuni de mituire.

În plus, încălcând legile electorale care interzic campania în ziua alegerilor, Ilan Șor, persoană inclusă pe listă, și asociații săi au dat instrucțiuni susținătorilor să voteze pentru Victoria Furtună, arată Consiliul UE. Prin urmare, ea este asociată cu blocul politic Victorie/Pobeda. De asemenea, ea este asociată cu Ilan Șor.

După cum a scris și Furtună, ”Moldova Mare” reprezintă ideea granițelor acestei regiuni din timpul lui Ștefan cel Mare care se întindea de la Carpați la Nistru, în prezent acest teritoriu fiind sub autoritatea Republicii Moldova, României și Ucrainei. Până în acest moment, în mod declarativ, programul partidului Victoriei Furtună își asumă deschis doar revendicarea Bugeacului, parte care face parte din Ucraina. ”Republica Moldova are temeiuri să ceară o revizuire a granițelor”, declara Furtună în luna mai 2025.