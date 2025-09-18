G4Media.ro
Kelemen Hunor spune că nu a fost o decizie în coaliţie privind…

Kelemen Hunor spune că nu a fost o decizie în coaliţie privind plafonarea preţului la alimentele de bază: Săptămâna viitoare asta va fi poziţia noastră, să păstrăm cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial

18 Sep

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi că se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare a preţului la alimentele de bază, s-a păstrat un preţ mai rezonabil iar săptămâna viitoare, în şedinţa coaliţiei, asta va fi poziţia UDMR, să se păstreze cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial. El a mai spus că a fost o discuţie în guvern dar în coaliţie nu a existat o decizie privind plafonarea, transmite News.ro.

Preşedintele UDMR a declarat la Antena 3, despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, că nu a existat o decizie în coaliţie.

”În primul rând, nu a fost o discuţie în coaliţie. E coaliţie şi când stau la şedinţa de guvern, e coaliţie şi cu vicepremierii când discută premierul, a fost o discuţie în guvern dar în coaliţie nu a existat o decizie. Pe de altă parte, în momentul când noi am crescut TVA-ul şi au cresct preţurile la energie, inflaţia e aproape de zece la sută. În septembrie va depăşi 10% categoric, indiferent cine ce spune”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că el este în favoarea păstrării acestei plafonări.

”Eu am spus în coaliţie că eu sunt pentru a păstra această plafonare, oamenii trebuie să simtă că-s protejaţi. Sunt unele chestiuni care nu depind neapărat de noi sau doar într-o mică măsură dar sunt chestiuni care ţin de noi – să protejăm oamenii de inflaţie mare şi asta se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare în acele segmente s-a păstrat un preţ mai rezonabil, trebuie păstrat şi săptămâna viitoare asta va fi poziţia noastră – să păstrăm cel puţin şase luni de zile plafonarea adaosului comercial”, a subliniat Kelemen Hunor.

