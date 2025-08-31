G4Media.ro
Ministerul Finanţelor a planificat împrumuturi de aproape şapte miliarde de lei, în…

Ministerul Finantelor
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Ministerul Finanţelor a planificat împrumuturi de aproape şapte miliarde de lei, în luna septembrie

31 Aug

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni, transmite Agerpres.

Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe 4 septembrie va fi organizată licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, în sumă de 500 milioane de lei, cu scadenţa în 31 august 2026, iar în 18 septembrie pentru o emisiune de 400 milioane lei, cu scadenţa în 30 martie 2026.

De asemenea, pe parcursul lunii septembrie vor fi organizate licitaţii pentru 13 emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 5,3 miliarde lei, urmate a doua zi de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (795 milioane de lei în total).

Astfel, au fost programate licitaţii pentru o emisiune de obligaţiuni de 300 milioane lei, în data de 11 septembrie, zece de 400 milioane lei, în 1 septembrie, 4 septembrie, 8 septembrie, 11 septembrie, 15 septembrie (două), 22 septembrie, 25 septembrie (două) şi 29 septembrie, şi două emisiuni de 500 milioane lei, în 1 septembrie şi 8 septembrie.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

