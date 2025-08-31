Ministerul Finanţelor a planificat împrumuturi de aproape şapte miliarde de lei, în luna septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni, transmite Agerpres.

Suma totală, de 6,995 miliarde lei, este cu 385 milioane de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna august a acestui an, de 6,61 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, pe 4 septembrie va fi organizată licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, în sumă de 500 milioane de lei, cu scadenţa în 31 august 2026, iar în 18 septembrie pentru o emisiune de 400 milioane lei, cu scadenţa în 30 martie 2026.

De asemenea, pe parcursul lunii septembrie vor fi organizate licitaţii pentru 13 emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 5,3 miliarde lei, urmate a doua zi de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (795 milioane de lei în total).

Astfel, au fost programate licitaţii pentru o emisiune de obligaţiuni de 300 milioane lei, în data de 11 septembrie, zece de 400 milioane lei, în 1 septembrie, 4 septembrie, 8 septembrie, 11 septembrie, 15 septembrie (două), 22 septembrie, 25 septembrie (două) şi 29 septembrie, şi două emisiuni de 500 milioane lei, în 1 septembrie şi 8 septembrie.