SindFISC anunță că a încheiat protestul, în urma înțelegerii cu ministrul Finanţelor: Am convenit ca la discuţia pe care o să o avem luni la ora 11:30 cu reprezentanţii ANAF sa abordăm probleme care ţin de ANAF şi, în special, cele care ţin de condiţiile de muncă ale angajaţilor

Protestul sindicaliştilor de la SindFISC s-a încheiat sâmbătă, la ora 14:00, aşa cum a fost programat, după discuţii cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, pe care liderul sindical Nicolae-Liviu Toader le-a calificat drept constructive.

„Am discutat pe toate punctele prezentate chiar dacă nu ţin toate de competenţa Ministerului Finanţelor. Am convenit ca la discuţia pe care o să o avem luni la ora 11:30 cu reprezentanţii ANAF sa abordăm probleme care ţin de ANAF şi, în special, cele care ţin de condiţiile de muncă ale angajaţilor, cele care ţin de buna desfăşurare a activităţii în respectivele instituţii”, a declarat preşedintele organizaţiei sindicale, Nicolae-Liviu Toader, la finalul întâlnirii cu ministrul Finanţelor, transmite Agerpres.

În ceea ce priveşte discuţiile referitoare la redarea demnităţii funcţionarilor din Finanţe, liderul sindical a menţionat că s-a convenit ca MF să comunice prin departamentele de presă „realitatea din sistem”, în aşa fel încât aceasta să fie cunoscută de către opinia publică.

Potrivit sursei citate, subiectul cu privire la legea salarizării pentru finanţişti va face obiectul unor discuţii atunci când legea se va pune în discuţie, probabil în 2026.

„A fost o discuţie constructivă, se întrezăreşte un dialog şi noi am precizat că vrem să fim parte a schimbării şi, ca organizaţie sindicală, vom sprijini toate demersurile ca, pe de o parte, angajaţii să fie pregătiţi, iar, pe de altă parte, să fie recompensaţi pentru munca pe care o desfăşoară”, a adaugat el.

Reprezentanţii angajaţilor din Finanţe au fost la discuţii cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care a precizat că va analiza fiecare solicitare dar a subliniat, însă, că sunt doleanţe care nu pot fi satisfăcute în acest moment.

„Este o chestiune importantă, înţeleg nevoile pe care le au, înţeleg nevoia de a avea un statut, dar trebuie analizate temeinic, fiecare solicitare în parte, şi să vedem câte dintre aceste solicitări pot fi satisfăcute. Ideea, spre exemplu, de a avea o normare a muncii e o chestiune cu care eu sunt de acord. Eu am pornit o astfel de acţiune în Ministerul Finanţelor astfel încât să avem o evidenţă foarte clară a activităţii fiecărei direcţii în parte, a fiecărei persoane în parte. Sunt lucruri pe care putem să le realizăm împreună”, a precizat ministrul Finanţelor, care a coborât în mijlocul protestatarilor.

La protestul de la sediul Ministerului Finanţelor, programat în intervalul orar 12:00 – 14:00, au participat câteva sute de angajaţi din structurile instituţiei, membri ai Sindicatului Naţional Finanţe Publice – SindFISC. Aceştia vor să atragă atenţia asupra condiţiilor de muncă din sistem.

Sindicatul solicită redarea demnităţii şi imaginii publice a finanţiştilor, recunoaşterea specificului activităţii şi definirea domeniului „Finanţe publice” în legea salarizării, adoptarea Statutului finanţistului cu drepturi şi îndatoriri clare, finanţare corectă pentru funcţionarea instituţiilor fără costuri pentru angajaţi, normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar.

De asemenea, Sindicatul cere digitalizare accelerată şi eficientă, depolitizarea instituţională şi titularizarea profesioniştilor pe posturi de conducere, consolidarea Şcolii de fiscalitate şi instruire modernă, recompensarea performanţei şi a efortului suplimentar, precum şi un mecanism salarial motivant, adaptat la complexitatea şi riscurile muncii.

La protest au fost prezenţi reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale teritoriale din toate structurile Ministerului Finanţelor, inclusiv Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili şi Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

Evenimentul a beneficiat şi de sprijinul altor organizaţii sindicale din administraţia publică şi la nivel european.

SindFISC subliniază că prin această iniţiativă urmăreşte nu doar respectarea drepturilor legale şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, ci şi apărarea imaginii şi demnităţii întregului corp profesional al finanţiştilor, esenţial pentru buna funcţionare a statului român.