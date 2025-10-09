Guvernul a dat posibilitatea unităţilor administrativ-teritoriale să garanteze împrumuturile luate pentru a asigura furnizarea energiei termice în sistem centralizat / Municipiile care vor să utilizeze facilitatea

Guvernul a reglementat posibilitatea ca unităţile administrativ-teritoriale (UAT) să poată garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflaţi în subordinea lor, exclusiv pentru achiziţia combustibilului necesar furnizării energiei termice în sistem centralizat, în sezonul rece 2025–2026, transmite News.ro.

”La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Guvernul a aprobat, în şedinţa de astăzi, cadrul legal pentru ca unităţile administrativ-teritoriale (UAT) să poată garanta împrumuturile contractate de operatorii de servicii de termoficare aflaţi în subordinea lor, exclusiv pentru achiziţia combustibilului necesar furnizării energiei termice în sistem centralizat, în sezonul rece 2025–2026”, a transmis, joi, Ministerul Dezvoltării, într-un comunicat de presă.

Ministrul Cseke Attila a transmis că ”această măsură este una necesară pentru a asigura funcţionarea sistemelor de termoficare din marile oraşe ale României”.

”Ministerul Dezvoltării a intervenit rapid pentru ca nicio comunitate să nu fie pusă în pericol în sezonul rece 2025–2026. Prin acest act normativ, oferim autorităţilor locale instrumentele financiare de care au nevoie pentru a-şi proteja cetăţenii şi pentru a menţine serviciile publice esenţiale”, a precizat ministrul Cseke Attila.

Potrivit oficialilor ministerului, actul normativ era necesar întrucât, până în prezent, unităţile administrativ-teritoriale nu puteau garanta împrumuturi dacă nivelul datoriilor anuale depăşea 30% din media veniturilor proprii din ultimii trei ani.

”Această limitare a generat dificultăţi majore pentru operatorii locali de termoficare, care nu dispun de lichidităţi suficiente pentru achiziţia de combustibil înaintea iernii, ceea ce ar fi condus la riscul întreruperii furnizării energiei termice în mai multe municipii din ţară, afectând în special populaţia vulnerabilă. Totodată, măsura sprijină sustenabilitatea financiară a bugetelor locale, evitând presiuni suplimentare asupra bugetului de stat”, se mai arată în comunicatul de presă.

Municipiile care şi-au exprimat intenţia de-a accesa acest mecanism de finanţare sunt Bacău, Botoşani, Constanţa, Drobeta-Turnu Severin, Focşani, Gheorgheni, Iaşi, Oradea şi Ploieşti.

”Dintre acestea, municipiul Iaşi, întrucât are calitatea de operator al serviciului de alimentare cu energie termică, va putea contracta împrumuturi de la instituţiile de credit. Suma totală estimată pentru achiziţia combustibilului necesar funcţionării sistemelor de termoficare se ridică la peste 559 de milioane de lei”, a transmis Ministerul Dezvoltării.

Prin acest demers, Ministerul Dezvoltării contribuie la protejarea interesului public şi la continuitatea serviciilor esenţiale pentru populaţie, în condiţii de sustenabilitate financiară şi responsabilitate bugetară.