Nuclearelectrica a semnat un contract de 213,7 milioane lei cu companiile româneşti de construcţii Concelex şi Bog’Art pentru lucrări la depozitul intermediar de combustibil ars de la centrala nucleară din Cernavodă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Companiile româneşti de construcţii Concelex şi Bog’Art au semnat un contract de 213,7 milioane lei cu compania de stat Nuclearelectrica, pentru realizarea a şase module de stocare combustibil ars şi a unei macarale portal de mare capacitate la centrala nucleară din Cernavodă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Concelex, în asociere cu Bog’Art – companii aflate în topul constructorilor din România – a fost selectat de Nuclearelectrica pentru executarea unor lucrări complexe la depozitul intermediar de combustibil ars (DICA) de la CNE Cernavodă. Valoarea contractului se ridică la 213,7 milioane lei şi presupune realizarea a 6 module de stocare combustibil ars şi a unei macarale portal de mare capacitate”, anunţă companiile din construcţii.

Extinderea depozitului intermediar de combustibil ars de la CNE Cernavodă vine în contextul proiectului de retehnologizare a Unităţii 1 CNE Cernavodă, care va extinde durata de viaţă cu încă un ciclu de funcţionare (30 de ani), şi a proiectului Unităţilor 3 şi 4, ce fac necesare capacităţi de depozitare suplimentare.

„Proiectul pe care urmează să îl desfăşurăm la CNE Cernavodă ne onorează, fiind o validare clară a experienţei noastre în construcţii pentru domeniul energiei. Portofoliul nostru include lucrări similare anterioare pentru DICA; realizarea singurului turn hiperbolic de răcire nou construit în România în ultimii 30 de ani, precum şi numeroase reabilitări, modernizări şi retehnologizări pentru mari companii de energie. Acest know-how ne permite să livrăm cu rigoare şi predictibilitate”, a declarat Cătălin Vişan, director general adjunct, Concelex.

Contractul nou încheiat cu Nuclearelectrica presupune execuţia modulelor de la 18 la 23 ale DICA şi echiparea acestora cu cilindri de stocare combustibil şi elementele aferente, lucrări de instalaţii şi de împrejmuire, precum şi proiectarea, fabricarea, montarea şi realizarea de probe pentru o macara portal.

„După implicarea în lucrările de schimbare a destinaţiei construcţiilor existente pe amplasamentul Unităţii 5 din cea pentru o centralã nuclearelectricã în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viatã a Unităţilor 1 şi 2 în funcţiune şi viitoarelor Unităţi 3 şi 4 ale CNE Cernavodã, acest nou proiect marchează un pas firesc în consolidarea angajamentului Bog’Art de a susţine investiţii critice pentru sectorul energetic”, a declarat Sorin Greu, director general Bog’Art.

Lucrările demarează luna aceasta şi se vor desfăşura etapizat, pe parcursul unei perioade de 10 ani. Primul modul, 18, este planificat să fie finalizat până în decembrie 2026. Modulele sunt realizate utilizând tehnologia MACSTOR 400, ce oferă o securizare superioară a stocării şi o utilizare mai eficientă a capacităţii DICA.

Fondată în 1994 ca un business de familie, Concelex este una dintre cele mai mari companii româneşti de construcţii. Concelex a înregistrat în 2024 o cifră de afaceri de 1,26 miliarde lei. Compania are în prezent aproximativ 1.000 de angajaţi şi peste 100 de şantiere active.

Fondată în 1991 şi având sediul în Bucureşti, Bog’Art este o companie de construcţii din România, cu un portofoliu de peste 650 de proiecte finalizate la cheie, care însumează peste 3 milioane de metri pătraţi construiţi şi o valoare totală contractată de aproximativ 2 miliarde de euro.