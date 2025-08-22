Ministerul Educaţiei, după decizia de creştere a normei didactice cu două ore pe săptămână: Aproximativ 98,6% dintre cadrele didactice au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aproximativ 98,6% dintre cadrele didactice titulare au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare, anunţă Ministerul Educaţiei, după decizia de creştere a normei didactice cu două ore pe săptămână, care a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an şcolar. Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori şi ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, ca măsură temporară stabilită prin Legea fiscal-bugetară nr. 141/2025, a generat redefinirea normelor didactice pentru noul an şcolar (2025 – 2026). Pe baza informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităţilor de învăţământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleaşi unităţi şcolare, iar ceilalţi aproximativ 1,4% îşi vor constitui normele şi de la alte unităţi şcolare”, transmite vineri Ministerul Educaţiei.

Conform reprezentanţilor ministerului, creşterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacţiune cu profesori-titulari, dar, aşa cum preciza ministrul Educaţiei şi Cercetării, acest lucru trebuie dublat de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză.

”De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în 3 sau mai multe unităţi şcolare”, precizează Ministerul Educaţiei.

Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori şi ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora.

”Ministerul Educaţiei şi Cercetării va informa public şi în privinţa acestor demersuri. Ministerul Educaţiei şi Cercetării mulţumeşte tuturor cadrelor didacttice pentru implicarea în pregătirea anului şcolar, în condiţiile dificile generate de criza fiscal-bugetară”, conchide instituţia.