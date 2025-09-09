Ministerul Educaţiei: Cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică/ Activitatea, afectată total în cinci şcoli din judeţul Dolj

Cursurile şcolare s-au desfăşurat normal, marţi, în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, anunţă Ministerul Educaţiei, care monitorizează situaţia în contextul protestelor anunţate de dascăli. În celelalte şcoli, unde se desfăşoară diverse forme de boicot, activitatea este afectată parţial, respectiv total în cinci şcoli, toate din judeţul Dolj, transmite News.ro.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis, marţi seară, că, în contextul protestelor anunţate/derulate de federaţiile sindicale din învăţământ, monitorizează constant modul în care se desfăşoară activitatea în unităţile şcolare.

”Astfel, conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti, în data de 8 septembrie copiii au fost primiţi în unităţile şcolare în care s-au prezentat, iar majoritatea au ales să organizeze şi festivităţi de începere a anului şcolar. În data de 9 septembrie, cursurile şcolare se desfăşoară normal în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unităţi de învăţământ de stat cu personalitate juridică din ţară, procesul didactic fiind, practic, neafectat. Potrivit aceloraşi date comunicate de către ISJ/ISMB, doar în 1.8% unităţi de învăţământ se derulează diferite formule de boicot, activitatea fiind afectată partial, respectiv total (5 şcoli, toate în judeţul Dolj)”, a arătat sursa citată.

Ministerul Educaţiei a menţionat că face demersurile necesare pentru a răspunde problemelor ridicate de cadrele didactice.