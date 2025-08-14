G4Media.ro
ziare, presa scrisa
Sursa foto: Pixabay.com

Ministerul Culturii adaptează legislaţia pentru aplicarea Regulamentului european privind libertatea presei / Măsurile vizează protejarea jurnaliştilor de supravegheri abuzive şi intimidări

Implementarea Regulamentului european privind libertatea mass-mediei (EMFA), obligatoriu în toate statele membre UE din 8 august, este coordonată de Ministerul Culturii şi include colaborarea cu instituţiile statului – Parlament, CNA, ANCOM, cu Media Publică SRR şi SRTV, cu societatea civilă, cu asociaţii profesionale de presă. România urmează să finalizeze propunerile de completări şi modificări pentru cadrul normativ în vigoare, propuneri care vor fi supuse consultării publice, transmite News.ro.

Media Freedom Act susţine libertatea presei, pluralismul mass-media, responsabilitatea editorială, având nevoie de adaptare a legislaţiei naţionale, în special pentru definirea clară a furnizorului de servicii mass-media, dincolo de televiziune şi radio, precum şi pentru reglementarea echilibrată a actorilor digitali, fără a afecta libertatea de exprimare.

Se cer criterii transparente pentru licenţiere, avizare şi sancţionare a presei, evitând suprareglementarea şi susţinând depolitizarea deciziilor. Măsurile vizează protejarea jurnaliştilor împotriva supravegherii abuzive, a intimidării acestora şi oferă protecţie pentru surse. Se impun obligaţii privind transparenţa proprietăţii media şi a finanţării publice a instituţiilor de presă. Se vor crea mecanisme pentru combaterea ingerinţelor guvernamentale sau economice în activitatea editorială, asigurând independenţa editorială reală.

Reprezentanţii ministerului au participat la Conferinţa Naţională a UZPR, organizată special pentru discutarea EMFA, cu scopul ca aplicarea regulamentului să ţină cont atât de cerinţele europene, cât şi de realităţile mass-mediei româneşti.

La nivel european, statele membre se află în etape diferite de implementare: unele, precum Finlanda şi Irlanda, dispun deja de un cadru legislativ armonizat, în timp ce altele, precum Franţa, Polonia sau Slovacia se află încă în faza de elaborare sau consultare publică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

