Ministerul Apărării din Suedia, nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoarea de peste 4,2 miliarde de Euro

Ministrul Apărării din Suedia, Pal Jonson, a anunțat astăzi un nou ajutor aprobat de guvernul țării sale pentru Ucraina. „Este al 20-lea pacget de sprijin, în valoare de aproximativ 9,2 miliarde SEK (4,2 miliarde Euro), pentru Ucraina. Pachetul include, printre altele, 18 sisteme Archer noi, material naval”, a spus Jonson, cu precizarea că este vorba despre o prelungire a sprijinului militar pe termen lung, al Suediei pentru Ucraina cu 70 de miliarde SEK până în 2027 și 10 miliarde SEK în sprijin civil anual în perioada 2026-2028.

Jonson a precizat că se vor achiziționa 18 sisteme Archer noi și muniție de 155 mm în valoare de 3,6 miliarde SEK. „Acest lucru înseamnă că numărul total de sisteme Archer ale Ucrainei crește la 44. Când am vizitat luna trecută compania ucraineană care utilizează Archer, aceasta a confirmat eficacitatea sistemului împotriva țintelor rusești și capacitatea sa de a apăra împotriva atacurilor rusești”, a adăugat oficialul suedez.

„În zona portului, vom achiziționa echipamente în valoare de 2,1 miliarde SEK. Printre altele, sisteme radar mobile de coastă, noi nave de sprijin maritim cu lansatoare de grenade și sisteme fără pilot. Cele 32 de nave de luptă Battleship 90 donate vor primi senzori, arme și sisteme radar suplimentare”, a mai transmis ministrul Suediei.

Forțele armate din Suedia vor dona echipamente în valoare de 140 de milioane de coroane suedeze. Acestea constau, printre altele, în 500 de motociclete și echipamente de sprijin pentru bazele aeriene, precum camioane și tractoare.

Sistemele de protecție aeriană Tridon Mk 2 donate vor primi senzori radar și sisteme de management, a mai anunțat ministrul. În plus, se adaugă muniție de apărare aeriană de 40 mm programabilă. Sunt incluse și donații financiare în valoare totală de 750 de milioane de coroane suedeze către diverse coaliții de capacitate.

„Pachetul include și alte sisteme și proiecte secrete, dar publicitatea acestora poate fi păstrată pentru câmpul de luptă. Armata rusă se poate aștepta la surprize suedezo-ucrainene în viitor. Suedia va continua să exercite o presiune puternică asupra Rusiei, atât din punct de vedere financiar, cât și militar și diplomatic, până când aceasta va pune capăt războiului și agresiunii sale față de Occident”, a spus Pal Jonson.