UE anunţă că a transferat Ucrainei 4,05 miliarde de euro: „ Acest transfer demonstrează angajamentul puternic al UE în favoarea redresării şi a viitorului ţării”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puţin timp înaintea Zilei Independenţei acestui stat (24 august), transmite dpa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

‘Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit’, a scris vineri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe reţeaua socială X.

Acest transfer de peste 4 miliarde de euro demonstrează angajamentul puternic al UE în favoarea redresării şi a viitorului ţării, transmite Agerpres.

Potrivit Comisiei, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina, un program de ajutor de până la 50 miliarde de euro pentru perioada 2024-2027. Restul de 1 miliard de euro provine dintr-un împrumut de asistenţă macrofinanciară, care se înscrie în cadrul unei iniţiative a G7 care însumează circa 45 miliarde de euro.

Comisia a mai precizat că eliberarea fondurilor a fost făcută posibilă de retragerea unei legi care ar fi restrâns independenţa autorităţilor centrale ucrainene de luptă împotriva corupţiei. Ea a salutat acest demers şi a subliniat că reformele în materie de stat de drept şi combatere a corupţiei rămân cruciale pentru continuarea drumului Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană.

De la declanşarea invaziei ruse în 2022, UE şi statele membre au promis Ucrainei ajutoare de aproape 169 miliarde de euro, mergând de la sprijin militar şi financiar până la ajutoare pentru refugiaţi.