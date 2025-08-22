G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

UE anunţă că a transferat Ucrainei 4,05 miliarde de euro: „ Acest…

ursula von der leyen, comisia europeana, bruxelles, consiliul european
Sursa foto: European Council

UE anunţă că a transferat Ucrainei 4,05 miliarde de euro: „ Acest transfer demonstrează angajamentul puternic al UE în favoarea redresării şi a viitorului ţării”

Articole22 Aug 0 comentarii

Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puţin timp înaintea Zilei Independenţei acestui stat (24 august), transmite dpa.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

‘Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit’, a scris vineri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe reţeaua socială X.

Acest transfer de peste 4 miliarde de euro demonstrează angajamentul puternic al UE în favoarea redresării şi a viitorului ţării, transmite Agerpres.

Potrivit Comisiei, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina, un program de ajutor de până la 50 miliarde de euro pentru perioada 2024-2027. Restul de 1 miliard de euro provine dintr-un împrumut de asistenţă macrofinanciară, care se înscrie în cadrul unei iniţiative a G7 care însumează circa 45 miliarde de euro.

Comisia a mai precizat că eliberarea fondurilor a fost făcută posibilă de retragerea unei legi care ar fi restrâns independenţa autorităţilor centrale ucrainene de luptă împotriva corupţiei. Ea a salutat acest demers şi a subliniat că reformele în materie de stat de drept şi combatere a corupţiei rămân cruciale pentru continuarea drumului Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană.

De la declanşarea invaziei ruse în 2022, UE şi statele membre au promis Ucrainei ajutoare de aproape 169 miliarde de euro, mergând de la sprijin militar şi financiar până la ajutoare pentru refugiaţi.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Şefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și alți lideri europeni se vor întâlni cu Donald Trump la Casa Albă, la solicitarea președintelui Zelenski (Reuters)

Articole17 Aug • 1.183 vizualizări
0 comentarii

Preşedinta Comisiei Europene cere Israelului să revină asupra planului său privind continuarea operațiunilor militare în Fâşia Gaza

Articole8 Aug • 149 vizualizări
0 comentarii

Eurodeputaţii o acuză pe Ursula von der Leyen că și-a depășit mandatul și a cedat în faţa intereselor americane

Articole29 Iul 2025 • 827 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.