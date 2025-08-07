Michael Mack (Max Pawn Luxury) despre piața second-hand de lux: „Noua generație are o viziune mai înțeleaptă”

Michael Mack, specialist american în revânzarea obiectelor de lux și președinte al Max Pawn Luxury, își împărtășește analiza asupra pieței second-hand și a obiceiurilor de cumpărare ale consumatorilor, relatează Fashion United.

În 2025, piața modei din Franța este dominată de Vinted, o platformă specializată în vânzarea de produse second-hand.

Potrivit Observatorului pieței second-hand 2025 realizat de Ifop, peste 74% dintre francezi declară că au cumpărat sau vândut un produs second-hand în ultimele 12 luni. O cifră care confirmă integrarea durabilă a pieței second-hand în obiceiurile de consum din Franța.

Departe de a fi o tendință trecătoare, second-hand-ul este bine ancorat în stilul de viață al consumatorilor din Franța și din întreaga lume. Cu o experiență de peste 40 de ani în domeniul revânzării de articole de lux, Michael Mack, președinte al Max Pawn Luxury, a observat îndeaproape evoluția acestei piețe de-a lungul timpului.

„Obiectele folosite nu mai sunt doar comori din magazinele de vechituri, ci sunt acum piese cu adevărat speciale, pe care le poți arăta prietenilor cu mândrie”, a declarat el pentru FashionUnited, într-un schimb de emailuri.

Comerciantul de lux din Las Vegas deține o colecție impresionantă de genți Hermès Birkin second-hand. De asemenea, se declară încântat de recenta vânzare a primei genți Birkin la licitație pentru suma de 8,58 milioane de euro.

Un fenomen pe care îl observă și în propriile magazine: „Pot spune că cererea pentru gențile Hermès Birkin second-hand este incredibilă și vine din partea tuturor generațiilor. Aceste siluete clasice, atemporale, cuceresc mult mai mult decât femeile de 40–50 de ani.”

Pentru specialist, piața de lux second-hand atrage atât clienți tineri, cât și maturi: „Ceea ce vedem este că generațiile tinere caută atât calitate, cât și un bun raport calitate-preț atunci când fac o achiziție importantă, cum ar fi o geantă de lux, și sunt cumpărători chibzuiți.”

Totuși, așteptările diferă: „Există o atenție mult mai mare față de impactul asupra mediului și asupra consumatorului. E minunat să vezi cum clienții se informează și consideră luxul second-hand o investiție”, analizează Michael Mack.

Michael Mack, președintele Max Pawn, face parte din a patra generație a unei familii de amanetari din Nevada. Pe contul său de LinkedIn, se prezintă drept primul retailer de lux din Las Vegas. A absolvit Universitatea Southern California, cu specializare în finanțe și marketing. În 2009, a fondat Max Pawn, companie specializată în achiziția și revânzarea de articole de lux.

„A fost un moment incredibil și ce piesă superbă! Cred că asta spune multe despre luxul vintage: în primul rând, deținerea unei genți Birkin second-hand oferă un anumit statut, iar în al doilea rând, Birkin a devenit cu adevărat o icoană culturală a genților de mână”, explică specialistul în revânzarea de obiecte de lux.